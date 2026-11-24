Impacto en los bonos argentinos y ADRs

Los bonos soberanos argentinos en dólares operan con caídas generalizadas. Los títulos Globales retroceden hasta 2% en Wall Street, mientras que el riesgo país se dispara, superando los 1.100 puntos básicos, un nivel no visto desde octubre de 2025. El Global 2029 cede 1,3%, el Global 2030 retrocede 1,5%, y los de mayor vencimiento como el Global 2041 y 2046 pierden hasta 2%.

En Wall Street, los ADRs operan con mayoría de bajas, reflejando la toma de ganancias tras el impulso del lunes. Si bien el MSCI Merval en pesos sube, su contraparte en dólares muestra un avance marginal, evidenciando la influencia de la dinámica macroeconómica y los precios de los bonos en la renta variable local.

Factores de presión sobre la deuda

La debilidad de los bonos responde a una combinación de factores. En el plano internacional, la volatilidad de Wall Street y las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) mantienen bajo presión a los instrumentos de mayor riesgo. A nivel local, preocupan el ritmo de acumulación de reservas del Banco Central, las necesidades de financiamiento y la capacidad del Gobierno para acceder a los mercados internacionales de deuda.

Las expectativas de nuevas subas de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos y el fortalecimiento del dólar reducen el atractivo de los títulos de deuda de las economías emergentes. Con un riesgo país elevado, los inversores exigen un rendimiento adicional para mantener deuda soberana argentina, lo que dificulta la posibilidad de que el Gobierno vuelva a emitir deuda en los mercados internacionales a tasas sostenibles.