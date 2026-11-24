El riesgo país argentino retomó la senda alcista este martes, superando las 1.100 unidades y evidenciando una caída en los bonos soberanos. El índice, que mide la diferencia entre la deuda argentina y la del Tesoro de Estados Unidos, escaló 73 puntos respecto al cierre del lunes, alcanzando las 1.108 unidades.
El riesgo país superó los 1.100 puntos por la caída de bonos y subió el dólar oficial
El índice de riesgo país superó las 1.100 unidades tras una fuerte caída de los bonos argentinos en el mercado internacional. El dólar oficial llega a $1.610
Este incremento se produce en un marco de volatilidad en los mercados internacionales, donde los inversores toman ganancias tras el fuerte repunte de la jornada anterior. Los bonos argentinos en dólares, que habían mostrado una leve recuperación, volvieron a retroceder, especialmente los de mayor plazo.
En tanto, el dólar oficial cotiza a $1.560 para la compra y $1.610 para la venta, $ 10 por encima del anterior valor. El dólar mayorista opera en $1.582 y $1.591, mientras que el “blue” lo hace a $1.670 y $1.690 para ambas puntas. El MEP trepa a $1.707 y el Contado con Liquidación supera los $1.800 para ubicarse en $1.807.
Impacto en los bonos argentinos y ADRs
Los bonos soberanos argentinos en dólares operan con caídas generalizadas. Los títulos Globales retroceden hasta 2% en Wall Street, mientras que el riesgo país se dispara, superando los 1.100 puntos básicos, un nivel no visto desde octubre de 2025. El Global 2029 cede 1,3%, el Global 2030 retrocede 1,5%, y los de mayor vencimiento como el Global 2041 y 2046 pierden hasta 2%.
En Wall Street, los ADRs operan con mayoría de bajas, reflejando la toma de ganancias tras el impulso del lunes. Si bien el MSCI Merval en pesos sube, su contraparte en dólares muestra un avance marginal, evidenciando la influencia de la dinámica macroeconómica y los precios de los bonos en la renta variable local.
Factores de presión sobre la deuda
La debilidad de los bonos responde a una combinación de factores. En el plano internacional, la volatilidad de Wall Street y las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) mantienen bajo presión a los instrumentos de mayor riesgo. A nivel local, preocupan el ritmo de acumulación de reservas del Banco Central, las necesidades de financiamiento y la capacidad del Gobierno para acceder a los mercados internacionales de deuda.
Las expectativas de nuevas subas de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos y el fortalecimiento del dólar reducen el atractivo de los títulos de deuda de las economías emergentes. Con un riesgo país elevado, los inversores exigen un rendimiento adicional para mantener deuda soberana argentina, lo que dificulta la posibilidad de que el Gobierno vuelva a emitir deuda en los mercados internacionales a tasas sostenibles.
En pocas palabras
- Riesgo país: el índice superó las 1.100 unidades por la caída de bonos argentinos.
- Dólar oficial: la divisa subió hasta los $1.610 para la venta en el mercado mayorista.
- ADRs y bonos: operan mayormente con bajas en Wall Street ante toma de ganancias.