Luis Caputo sostuvo que el traslado de la suba del tipo de cambio a los precios será menor y defendió el programa económico. Foto: Noticias Argentinas

Luis Caputo explicó por qué subió el dólar

El titular del Palacio de Hacienda vinculó el movimiento de la moneda estadounidense con el escenario financiero internacional. Según planteó, en períodos de incertidumbre global el dólar tiende a fortalecerse frente a otras monedas, una dinámica que también alcanzó a la Argentina.

En ese sentido, consideró que la depreciación del peso acompañó el comportamiento de otras monedas de la región y que el actual esquema permite que el tipo de cambio tenga fluctuaciones sin que eso represente una preocupación para el gobierno.

El ministro también descartó que detrás de la suba exista un movimiento especulativo de la magnitud que, según recordó, se registró en octubre del año pasado.

La postura del Gobierno sobre el tipo de cambio

Consultado sobre si estaba cómodo con el valor actual del dólar, Caputo respondió afirmativamente y defendió la flotación cambiaria.

El funcionario también respaldó la estrategia de compra de reservas del Banco Central y sostuvo que el objetivo oficial es evitar una volatilidad que genere preocupación en la población, aunque consideró que la cotización debe tener margen para moverse libremente.

Las declaraciones se producen en una semana de tensión financiera, con el dólar oficial en nuevos máximos nominales y el riesgo país en 1.094 puntos básicos, en un contexto internacional adverso y de preocupación de los inversores por la situación económica argentina.