El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró este miércoles que no le preocupa la reciente suba del dólar y descartó que el movimiento tenga un impacto significativo en los precios. Según explicó, el avance de la cotización responde principalmente a un contexto de crisis financiera internacional que también afectó a los mercados de otros países.
Luis Caputo minimizó la suba del dólar y aseguró que no se trasladará a precios
El ministro de Economía atribuyó el avance de la cotización a la crisis internacional y defendió el esquema cambiario del Gobierno
“No me preocupa la suba del dólar porque vino acompañada por una semana de crisis global que impactó en todo el mundo”, afirmó el funcionario durante una entrevista televisiva con A24.
Luis Caputo sostuvo que el traslado de la suba del tipo de cambio a los precios será menor y defendió el programa económico como respaldo para evitar que las variaciones cambiarias se reflejen de manera significativa en la inflación.
Luis Caputo explicó por qué subió el dólar
El titular del Palacio de Hacienda vinculó el movimiento de la moneda estadounidense con el escenario financiero internacional. Según planteó, en períodos de incertidumbre global el dólar tiende a fortalecerse frente a otras monedas, una dinámica que también alcanzó a la Argentina.
En ese sentido, consideró que la depreciación del peso acompañó el comportamiento de otras monedas de la región y que el actual esquema permite que el tipo de cambio tenga fluctuaciones sin que eso represente una preocupación para el gobierno.
El ministro también descartó que detrás de la suba exista un movimiento especulativo de la magnitud que, según recordó, se registró en octubre del año pasado.
La postura del Gobierno sobre el tipo de cambio
Consultado sobre si estaba cómodo con el valor actual del dólar, Caputo respondió afirmativamente y defendió la flotación cambiaria.
El funcionario también respaldó la estrategia de compra de reservas del Banco Central y sostuvo que el objetivo oficial es evitar una volatilidad que genere preocupación en la población, aunque consideró que la cotización debe tener margen para moverse libremente.
Las declaraciones se producen en una semana de tensión financiera, con el dólar oficial en nuevos máximos nominales y el riesgo país en 1.094 puntos básicos, en un contexto internacional adverso y de preocupación de los inversores por la situación económica argentina.
En pocas palabras
- Luis Caputo: el ministro de Economía minimizó la suba del dólar y negó impacto en precios.
- Contexto global: atribuyó el avance de la cotización a la crisis financiera internacional.
- Política cambiaria: defendió el esquema de flotación y la compra de reservas del Banco Central.