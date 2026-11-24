YPF formalizó este martes la presentación para incorporar el proyecto Narambuena en Vaca Muerta al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con un plan de inversión estimado en U$S 11.688 millones a lo largo de los próximos 21 años en el extremo norte de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén.
El anuncio fue difundido en redes sociales por el titular de la petrolera, Horacio Marín, y marca un nuevo paso en la expansión de la compañía en una de las zonas con mayor proyección productiva de la cuenca neuquina.
El desarrollo del área se estructurará mediante una sociedad en partes iguales: YPF operará el bloque y compartirá 50% de la titularidad con Compañía de Desarrollo No Convencional S.R.L., subsidiaria de la estadounidense Chevron, con la que ya mantiene sociedades en otros yacimientos emblemáticos como Loma Campana.
Metas de producción, perforación y exportaciones
La iniciativa está orientada a la extracción masiva de petróleo shale junto con producción de gas asociado. Según las previsiones oficiales de la empresa, el bloque alcanzará una meseta máxima sostenida de alrededor de 80.000 barriles diarios de crudo entre 2035 y 2045, además de un volumen cercano a los 3 millones de metros cúbicos diarios de gas.
Para concretar ese salto productivo -que implica multiplicar por más de trece veces el ritmo de extracción registrado en el área a mediados de este año-, el consorcio proyecta perforar cerca de 606 pozos durante la vida útil del desarrollo.
Las estimaciones de la compañía indican que el yacimiento generará ingresos por exportaciones cercanos a los U$S 33.000 millones entre 2027 y 2059, y que el despliegue demandará unos 2.970 empleos directos en los picos de construcción y puesta en marcha de los pozos.
Sexto proyecto al RIGI y reacción oficial
Con esta solicitud, la gestión encabezada por Horacio Marín suma su sexto proyecto presentado de forma directa al régimen, donde ya figuran iniciativas de gran escala como el oleoducto Vaca Muerta Sur y el desarrollo Argentina LNG. A partir de ahora, el expediente entra en la instancia de evaluación técnica del Comité Evaluador oficial, encargado de revisar el cumplimiento de los requisitos para acceder a los beneficios fiscales y cambiarios del esquema.
Tras conocerse la presentación, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró la noticia en su cuenta de X, resaltó el papel del RIGI para captar inversiones de largo plazo y sostuvo que estos desembolsos impulsan el desarrollo energético y el perfil exportador del país.
En pocas palabras
- YPF y Chevron: presentaron proyecto para el RIGI en Vaca Muerta por casi U$S12.000 millones.
- Inversión y producción: el plan estima una inversión de U$S 11.688 millones y metas de 80.000 barriles diarios de crudo.
- Impacto económico: se proyectan ingresos por exportaciones de U$S 33.000 millones y la creación de casi 3.000 empleos directos.