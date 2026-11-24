SEGUIMOS CRECIENDO EN VACA MUERTA



Presentamos la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para el proyecto Narambuena, junto a la Compañía de Desarrollo No Convencional S.R.L., con una inversión estimada de US$11.688 millones para los… pic.twitter.com/skwVhO28hF — Horacio Marín (@HoracioMarin_ok) November 24, 2026

Metas de producción, perforación y exportaciones

La iniciativa está orientada a la extracción masiva de petróleo shale junto con producción de gas asociado. Según las previsiones oficiales de la empresa, el bloque alcanzará una meseta máxima sostenida de alrededor de 80.000 barriles diarios de crudo entre 2035 y 2045, además de un volumen cercano a los 3 millones de metros cúbicos diarios de gas.

Para concretar ese salto productivo -que implica multiplicar por más de trece veces el ritmo de extracción registrado en el área a mediados de este año-, el consorcio proyecta perforar cerca de 606 pozos durante la vida útil del desarrollo.

Las estimaciones de la compañía indican que el yacimiento generará ingresos por exportaciones cercanos a los U$S 33.000 millones entre 2027 y 2059, y que el despliegue demandará unos 2.970 empleos directos en los picos de construcción y puesta en marcha de los pozos.

Nuevo RIGI por USD 11.700 millones https://t.co/J7Evv37Fk7 — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 24, 2026

Sexto proyecto al RIGI y reacción oficial

Con esta solicitud, la gestión encabezada por Horacio Marín suma su sexto proyecto presentado de forma directa al régimen, donde ya figuran iniciativas de gran escala como el oleoducto Vaca Muerta Sur y el desarrollo Argentina LNG. A partir de ahora, el expediente entra en la instancia de evaluación técnica del Comité Evaluador oficial, encargado de revisar el cumplimiento de los requisitos para acceder a los beneficios fiscales y cambiarios del esquema.

Tras conocerse la presentación, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró la noticia en su cuenta de X, resaltó el papel del RIGI para captar inversiones de largo plazo y sostuvo que estos desembolsos impulsan el desarrollo energético y el perfil exportador del país.