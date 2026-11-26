Según detalló, llegan 5 vuelos diarios desde Buenos Aires con mercadería que se distribuye en toda la provincia, de modo que si alguien compra a las 7 u 8 de la mañana, el producto puede llegar en el día. Si bien para el comprador representa un beneficio, para el comercio local supone una amenaza directa si no reacciona, ya que un mendocino puede comprarle en el día a un vendedor de Buenos Aires que opere con Full y dejar sin venta al negocio "de al lado".

Por eso, sostuvo que el comerciante no puede quedarse afuera de Mercado Libre por miedo, sino que debe incorporar la plataforma como una unidad de negocio más, sumándola a su local físico y a su tienda propia para ampliar su alcance a nivel regional, nacional o incluso exportar.

Con relación a los comercios de cercanía que funcionan como puntos de retiro y despacho de paquetes, Bonomo señaló que Mercado Libre les abona un monto por cada paquete recibido o entregado, lo que permite aprovechar espacio físico y horas de personal ociosas cuando el local trabaja a 30% o 40% de su capacidad. Si bien aclaró que no es una cifra grande en sí misma, comparó ese ingreso con el rol que cumplen los "cigarrillos" en un kiosco: atrae público, convierte al local en referencia del barrio y ayuda a sumar ventas adicionales al ticket del negocio.

El centro logístico de Mercado Libre puede procesar 96.000 paquetes por día.

Costos, logística y la "carnicería" de precios en el catálogo

Al abordar qué tan complejo es para una pyme estándar -que fabrica o revende productos- ingresar al ecosistema de Mercado Libre, Bonomo indicó que no resulta complejo siempre que se cuente con un producto demandado, dado que no todo lo que se publica se vende. Remarcó que lo decisivo son los números de cada operación, porque no es lo mismo ser fabricante que revendedor ni comprar en Buenos Aires que producir en Mendoza, y cada modelo presenta estructuras de costos distintas.

Al explicar por qué conviven precios tan distintos para un mismo producto en la plataforma, Bonomo señaló que eso ocurre en el catálogo de la plataforma, donde el sistema suele sugerir el precio más bajo. Aunque las marcas definen un precio medio de venta al público (PVP), muchos vendedores con falta de flujo de caja salen a liquidar stock y desatan una "carnicería" de precios.

A ello sumó las diferencias de estructura y carga fiscal: vender solo desde un departamento con un alquiler de $900.000 no tiene el mismo peso que operar un local a la calle con empleados y depósito que arranca $12 millones abajo, ni el mismo impacto impositivo que enfrentar entre un responsable inscripto -que tributa Ganancias e Ingresos Brutos- y un monotributista que muchas veces compra mercadería en negro y absorbe ese 21% como margen. También apuntó que algunos recurren a un "producto killer" -vendiendo sin margen o a pérdida- para ganar visibilidad, lo que obliga a medir cuánto costo hundido y qué espalda financiera resiste cada empresa, además de destacar que muchas pymes siguen operando de forma manual y sin inteligencia artificial, por lo que necesitan adaptarse.

El predio de Mercado Libre en Luján de Cuyo tiene 11.000 metros cuadrados.

Cómo posiciona Mercado Libre a las empresas en los resultados de búsqueda de los clientes

Con respecto al funcionamiento del algoritmo para posicionar empresas en los resultados de búsqueda, Bonomo reveló que las cuentas son rankeadas mediante un puntaje según su desempeño, aunque ese scoring no es visible para los vendedores.

Explicó que existe una diferencia marcada entre una cuenta nueva y una con medalla Silver, Gold o Platinum, y que el posicionamiento se construye en el tiempo si el oferente mantiene0 la reputación en verde teniendo en cuenta que:

Cumpla con los envíos.

Sostenga buenos tiempos de respuesta.

Sume volumen de ventas.

Se apoye en la publicidad para escalar hasta ubicarse en lo más alto de rubros como electrónica, vinos o alfajores.

Consultado sobre los riesgos de depender exclusivamente de Mercado Libre, Bonomo advirtió que es una situación muy compleja. Relató casos de clientes que dependían por completo de la plataforma y, de un día para el otro, sufrieron el bloqueo de su cuenta por incumplir políticas de marcas, quedándose sin ingresos de inmediato; recuperar un nivel Platinum desde cero demanda al menos seis meses de trabajo intenso, período durante el cual los sueldos, los gastos fijos y la mercadería inmovilizada generan fuertes tensiones financieras.

Sobre los rubros con mejores posibilidades en el comercio electrónico, el consultor precisó que con el impulso del Black Friday lo que más tracciona las verticales de Mercado Libre es electrónica, tecnología, hogar, muebles y jardín. En cambio, advirtió que otros segmentos mueven un alto volumen de dinero pero con márgenes muy ajustados y disputados, al tratarse de mercados de retail (venta al consumidor final) atravesados por la apertura de importaciones y la competencia de nuevos jugadores.

La capacidad logística de Mercado Libre creció con la terminal de Luján de Cuyo y es posible comprar y recibir productos en el día.

Finalmente, respecto de quién define las opciones de envío como Full o los plazos de entrega, Bonomo aclaró que la decisión es de la pyme según sus costos y detalló tres modalidades: