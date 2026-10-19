El presidente Javier Milei volvió a defender con énfasis el rumbo de su gestión económica y apuntó duramente contra los analistas y dirigentes opositores que cuestionan el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Durante su alocución, calificó de "estupidez" los cuestionamientos al esquema normativo diseñado para atraer desembolsos de gran escala en el país y dejó definiciones políticas pensando en los comicios presidenciales de 2027.
Javier Milei arremetió contra quienes critican al RIGI: "Es una estupidez de los chantas"
El presidente defendió el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones durante una intervención en la que apuntó con dureza a economistas y opositores. Se refirió a las elecciones
"Es una estupidez. Los economistas chantas dicen eso, son incapaces de generar valor. El RIGI genera empleo y desarrollo", arremetió el jefe de Estado al cruzar las críticas que señalan que el régimen otorgaría beneficios excesivos o desproporcionados a las grandes corporaciones sin garantizar un derrame directo e inmediato en la economía local.
Defensa del RIGI y proyección hacia 2027
Milei enfatizó que las herramientas macroeconómicas implementadas por el Ejecutivo buscan dar previsibilidad jurídica y fiscal a largo plazo, marco en el cual englobó la importancia del RIGI para reactivar sectores clave como la energía, la minería y la infraestructura.
Asimismo, el mandatario hizo alusión al futuro político del espacio oficialista y a los comicios presidenciales de 2027, al ratificar que el proceso de reformas estructurales requiere continuidad para consolidar la transformación económica de la Argentina.
Otras definiciones de Javier Milei
En otro tramo de la alocución que duró una hora, apuntó: "Muchas veces me acuerdo que en algún momento los kukas le decían a Macri que el cemento no se come y básicamente ahora lo cambiaron y dicen que el superávit no se come. Es interesante, ¿no? Porque nosotros estamos enfrentando vencimientos de deuda por 25.000 millones de dólares, lo cual le hemos explicado hasta el cansancio que ya los tenemos cerrados, pero bueno, no hay más sordo que el que no quiere oír".
"Pero ustedes piensen en el viejo modelo con cinco puntos de déficit fiscal. Imagínense que tuviéramos que salir a buscar 35.000 millones de dólares por el déficit y 25.000 millones más por lo que tiene que ver con el roll over. ¿Ustedes se imaginan si en este momento Argentina tendría que ir a buscar al mundo 60.000 millones de dólares para financiar al fisco y además arrancar con la balanza energética entre 20.000 millones y 25.000 millones de dólares abajo? ", añadió.
Además, Milei dio cuenta de la solvencia económica de su modelo: "Este año Argentina va a terminar con un superávit comercial en torno a los 30.000 millones de dólares, y esto es importante a la luz de lo que se viene el año que viene. Tenemos comprados desde la elección más de 20 mil millones de dólares; si lo quieren tomar desde lo que va del año, más de 16 mil millones de dólares. Pero no solo eso: tenemos el swap chino, tenemos el swap con Estados Unidos, tenemos una posición en futuros limpia por 15 mil millones de dólares, que representa el 50% de la base monetaria, y tenemos lo que sea el balance comercial del año que viene y lo que entre por RIGI. Es decir, el año que viene nos hemos construido un seguro, a esta altura, de 125 mil millones de dólares. Es decir, macro- prudencialmente, las cosas las estamos haciendo". Fueron frases que volvieron a despertar aplausos del público.
En pocas palabras
- Javier Milei defendió el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y calificó de "estupidez" sus críticas.
- el mandatario afirmó que el RIGI genera empleo y desarrollo, en contraposición a economistas que considera "chantas".
- Milei vinculó la defensa del RIGI con la necesidad de continuidad en las reformas estructurales y miró hacia las elecciones presidenciales de 2027.