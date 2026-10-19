Javier Milei arremetió contra quienes critican al RIGI: "Es una estupidez de los chantas"

Asimismo, el mandatario hizo alusión al futuro político del espacio oficialista y a los comicios presidenciales de 2027, al ratificar que el proceso de reformas estructurales requiere continuidad para consolidar la transformación económica de la Argentina.

Otras definiciones de Javier Milei

En otro tramo de la alocución que duró una hora, apuntó: "Muchas veces me acuerdo que en algún momento los kukas le decían a Macri que el cemento no se come y básicamente ahora lo cambiaron y dicen que el superávit no se come. Es interesante, ¿no? Porque nosotros estamos enfrentando vencimientos de deuda por 25.000 millones de dólares, lo cual le hemos explicado hasta el cansancio que ya los tenemos cerrados, pero bueno, no hay más sordo que el que no quiere oír".

Discurso del Presidente Javier Milei en la Argentina Oil & Gas Expo 2026 en Neuquén. pic.twitter.com/VDKjous7MO — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 19, 2026

"Pero ustedes piensen en el viejo modelo con cinco puntos de déficit fiscal. Imagínense que tuviéramos que salir a buscar 35.000 millones de dólares por el déficit y 25.000 millones más por lo que tiene que ver con el roll over. ¿Ustedes se imaginan si en este momento Argentina tendría que ir a buscar al mundo 60.000 millones de dólares para financiar al fisco y además arrancar con la balanza energética entre 20.000 millones y 25.000 millones de dólares abajo? ", añadió.

Además, Milei dio cuenta de la solvencia económica de su modelo: "Este año Argentina va a terminar con un superávit comercial en torno a los 30.000 millones de dólares, y esto es importante a la luz de lo que se viene el año que viene. Tenemos comprados desde la elección más de 20 mil millones de dólares; si lo quieren tomar desde lo que va del año, más de 16 mil millones de dólares. Pero no solo eso: tenemos el swap chino, tenemos el swap con Estados Unidos, tenemos una posición en futuros limpia por 15 mil millones de dólares, que representa el 50% de la base monetaria, y tenemos lo que sea el balance comercial del año que viene y lo que entre por RIGI. Es decir, el año que viene nos hemos construido un seguro, a esta altura, de 125 mil millones de dólares. Es decir, macro- prudencialmente, las cosas las estamos haciendo". Fueron frases que volvieron a despertar aplausos del público.