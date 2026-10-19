Facundo Leal, bajo la lupa por una presunta negociación para despegar a Milei del caso $LIBRA

En la reunión se habrían mostrado mensajes de WhatsApp de Facundo Leal con Santiago Viola, actual viceministro de Justicia y apoderado de La Libertad Avanza.

De acuerdo con los testimonios citados, Viola planteó la necesidad de esperar el regreso del presidente desde Israel para avanzar con las conversaciones. En ese momento, Milei se encontraba en Jerusalén junto a Karina Milei y al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

La negociación de Facundo Leal por $LIBRA

Según la reconstrucción periodística, Leal llegó al restaurante en un vehículo con patente oficial y custodia. En el lugar lo esperaban Burlando, el inversor Martín Romeo, el abogado Agustín Rombolá y otros participantes vinculados con los damnificados.

La conversación habría tenido dos instancias: una reunión inicial y otra más reservada entre Leal y Burlando, para discutir las condiciones de una eventual salida para los inversores.

La negociación no se habría limitado a una compensación económica, sino también a las condiciones para que los damnificados retiraran sus reclamos contra Javier y Karina Milei en la causa.

Facundo Leal detenido. Foto: redes sociales

Según la publicación, Burlando y Viola venían manteniendo charlas previas, facilitadas por el ex futbolista Julio Serna, señalado como uno de los operadores políticos de Milei durante la campaña presidencial de 2023.

Desde el entorno de Serna reconocieron su intervención como nexo entre ambos, aunque aclararon que no estuvo en la reunión en el restaurante.

Desde el de Viola, en tanto, sostuvieron que cualquier negociación tenía como condición previa que los querellantes desistieran de impulsar sus reclamos contra los Milei.

Mahiques, por su parte, negó haber participado del encuentro o tener conocimiento de él. Cerca de Leal también negaron que la reunión hubiera ocurrido.

La negociación, sin embargo, no llegó a traducirse en un acuerdo. Y el escenario judicial cambió para todos los protagonistas: Leal fue detenido el 29 de mayo y los damnificados que se habían presentado como querellantes quedaron excluidos de la causa $LIBRA por una decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, del 3 de julio.

Según uno de los damnificados consultados por La Nación, esa decisión terminó con la negociación que estaba comenzando a tomar forma.

El escenario judicial de Facundo Leal

La revelación se conoce en medio de la situación judicial de Facundo Leal, quien estuvo al frente de ARSAT durante el gobierno de Alberto Fernández y luego presidió el ORSNA (organismo regulador de aeropuertos) durante la gestión de Javier Milei.

El ex funcionario, que había renunciado a ese último cargo el 26 de febrero, fue detenido por la Justicia Federal el 29 de mayo, durante una serie de allanamientos vinculados con una investigación por el presunto robo de equipamiento de ARSAT.

En esos procedimientos, se encontraron unos U$S2,4 millones en efectivo -entre el departamento de Buenos Aires y el de Mendoza-, además de otras monedas, drogas, una balanza de precisión, armas y dispositivos de espionaje.

El mendocino se mantiene en prisión preventiva bajo la modalidad domiciliaria por presunta comercialización de estupefacientes. En la causa ARSAT, en tanto, fue recientemente procesado por presuntos sobornos, contrataciones direccionadas y sobreprecios.

También fueron procesados sin prisión preventiva los mendocinos Gerardo Boschin y Juan Andrés Navarro, además de otros funcionarios allegados a Leal y empresarios de la firma de logística ALS, involucrada en la causa.