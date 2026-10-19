Docentes podrán tomarse licencia para controles oncológicos sin perder el Ítem Aula

Las nuevas licencias para docentes para estudios oncológicos quedaron firmados en medio de la paritaria de salud que firmaron el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, el de Salud, Rodolfo Montero y el secretario General del SUTE, Gustavo Correa.

Sin embargo, a diferencia de lo que venía ocurriendo hasta ahora, esta nueva licencia no afectará el salario docente, porque no impactará en el cobro del Ítem Aula, ni en la dedicación docente, ni en el presentismo.

De cualquier manera, la medida está sujeta a un período de prueba de 90 días, para controlar cómo resulta y qué impacto económico tiene en Hacienda, ya que para el Estado, esas licencias suponen el pago de un sueldo duplicado: el del docente que se toma la licencia, y el del que lo suplanta en ese período.

Cómo se tramita y quién valida la nueva licencia docente

Esta nueva licencia docente se podrá tramitar de manera 100% digital a través del sistema Gestión Educativa Integral (GEI), con el código 92-1. La validación con el mismo sistema virtual.

Para acceder hay que tener en cuenta datos claves: