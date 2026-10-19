Docentes podrán tomarse licencia para controles oncológicos sin perder el Ítem Aula

Desde el 1 de noviembre los docentes mendocinos podrán tomarse licencia para hacer controles oncológicos sin perder el Ítem Aula. Eso es lo que acordaron, en medio de la paritaria laboral, el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, el de Salud, Rodolfo Montero y el gremio del SUTE. El beneficio alcanzará tanto a titulares como suplentes.
Según el detalle de lo que se firmó, esas licencias serán para hacer estudios clave vinculados a la detección temprana de enfermedades oncológicas y afecciones de próstata, mama, cuello uterino y ovario.
La chance de poder realizarse estos controles oncológicos es un viejo reclamo de los docentes, que marcaban que postergaban esos estudios por temor a perder los beneficios salariales.
Sin embargo, a diferencia de lo que venía ocurriendo hasta ahora, esta nueva licencia no afectará el salario docente, porque no impactará en el cobro del Ítem Aula, ni en la dedicación docente, ni en el presentismo.
De cualquier manera, la medida está sujeta a un período de prueba de 90 días, para controlar cómo resulta y qué impacto económico tiene en Hacienda, ya que para el Estado, esas licencias suponen el pago de un sueldo duplicado: el del docente que se toma la licencia, y el del que lo suplanta en ese período.
Cómo se tramita y quién valida la nueva licencia docente
Esta nueva licencia docente se podrá tramitar de manera 100% digital a través del sistema Gestión Educativa Integral (GEI), con el código 92-1. La validación con el mismo sistema virtual.
Para acceder hay que tener en cuenta datos claves:
- Se necesita tener certificado médico y comprobante del estudio realizado.
- Quién validará esa solicitud es el Servicio de Salud Laboral de la DGE (SeAM).
- Entre las facilidades que incorpora aparece el seguimiento digital y posibilidad de consultas por videollamada para evitar traslados innecesarios desde departamentos alejados, como San Rafael y Malargüe.
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Hay que saber que la nueva licencia tendrá un período inicial de prueba de 90 días, durante el cual se evaluará el funcionamiento del sistema junto a la Contaduría General de la Provincia.
En pocas palabras
- Licencia oncológica: docentes mendocinos podrán tomarse licencia para controles sin perder el ítem aula desde el 1 de noviembre.
- Alcance del beneficio: la medida, acordada entre el Ministerio de Educación y el SUTE, incluye titulares y suplentes para controles de detección temprana.
- Trámite digital: la solicitud se realizará de forma 100% digital a través del sistema Gestión Educativa Integral (GEI) con el código 92-1.