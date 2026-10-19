Lula Da Silva y Flávio Bolsonaro se cruzaron fuertes acusaciones en un tenso debate en Brasil

Los sondeos más recientes muestran un empate técnico entre ambos candidatos de cara a la segunda vuelta del 25 de octubre.

Lula Da Silva y Bolsonaro frente a frente

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro mantuvieron un agrio intercambio de acusaciones durante el debate. Lula cuestionó los vínculos financieros de la familia Bolsonaro con un banquero encarcelado, mientras que Flávio respondió mencionando investigaciones por tráfico de influencias relacionadas con Lula da Silva, conocido como Lulinha, hijo mayor del mandatario brasileño. “La mentira es el fuerte de la familia Bolsonaro”, afirmó Lula, a lo que Bolsonaro replicó con un “Tu nariz está creciendo, Lula. Ten cuidado”.

Las investigaciones apuntan a que Flávio Bolsonaro habría negociado unos 134 millones de reales, equivalentes a $26 millones, con Daniel Vorcaro, antiguo propietario del Banco Master y actualmente encarcelado, para financiar la producción de la película ‘Dark Horse’, que relata la trayectoria del expresidente Jair Bolsonaro. Una hipótesis de la investigación señala que parte de estos recursos pudo utilizarse para financiar la permanencia de Eduardo Bolsonaro, hermano del candidato presidencial, en Estados Unidos, desde donde habría promovido sanciones económicas contra Brasil.

Claves del debate sobre economía y seguridad

Flávio Bolsonaro planteó su programa de seguridad, prometiendo recuperar territorios controlados por organizaciones criminales y declarar la guerra al “narcoterrorismo”. Acusó al gobierno de Lula de aplicar una “política de excarcelación” y defendió un endurecimiento de las penas. Lula, por su parte, reprochó a Bolsonaro no haber votado a favor de la reforma constitucional de seguridad pública y defendió la ley antifacciones aprobada durante su administración.

La economía también generó fuertes cruces. Lula cuestionó a Bolsonaro por su cercanía con el presidente argentino Javier Milei, preguntándole si aplicaría su modelo económico en Brasil y si pediría prestada la “motosierra” del mandatario argentino para aplicar recortes presupuestarios. Bolsonaro respondió prometiendo “un tijeretazo en la corrupción” del gobierno de Lula. El senador también relacionó a Lula con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y el expresidente venezolano Nicolás Maduro.

El debate se produjo en medio de una contienda electoral ajustada. En la primera vuelta, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47% de los votos, dos puntos por encima de Lula. Los sondeos más recientes muestran un empate técnico entre ambos candidatos de cara a la segunda vuelta del 25 de octubre.