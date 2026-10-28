Por qué la inteligencia artificial consume tanta agua y luz: el costo oculto de esta tecnología

La crisis invisible de la infraestructura en Estados Unidos

Detrás de la inmediatez con la que un usuario recibe una respuesta de inteligencia artificial, se despliega una infraestructura masiva de centros de datos que requiere volúmenes de energía y agua sin precedentes, desatando una fuerte contienda ambiental y regulatoria en varias regiones de Estados Unidos.

En estados donde proliferan estos complejos informáticos, como Virginia, Texas o Ohio, las comunidades locales y los reguladores energéticos han comenzado a cuestionar la viabilidad a largo plazo de este ritmo de expansión digital.