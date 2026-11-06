Pronóstico del tiempo en Mendoza: anuncian mañanas frías, lluvias y una rápida escalada hacia los 30 °C

La temperatura en Mendoza experimentará una curva ascendente con el correr de los días: tras un arranque con mínimas que caerán hasta los 5 °C, el calor volverá a ganar terreno y tocará un pico de hasta 30 °C al inicio de la semana laboral.

Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Sábado 7 de noviembre: lluvias en la madrugada, viento sur y mínima de 5 °C

El primer día del fin de semana mantendrá un ambiente fresco durante las primeras horas del día, aunque sus mínimas serán bajas: