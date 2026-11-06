El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipa un fin de semana de marcada transición meteorológica en todo el territorio provincial. Los informes emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Dirección de Contingencias Climáticas indican que las condiciones comenzarán a estabilizarse de forma progresiva, dejando atrás las precipitaciones para dar paso a tardes templadas y un rápido repunte del termómetro.
Pronóstico del tiempo en Mendoza: anuncian mañanas frías, lluvias y una rápida escalada hacia los 30 °C
Tras las precipitaciones y el frío del sábado a la mañana, se espera un domingo a pleno sol y un inicio de semana caluroso con tormentas hacia la noche
La temperatura en Mendoza experimentará una curva ascendente con el correr de los días: tras un arranque con mínimas que caerán hasta los 5 °C, el calor volverá a ganar terreno y tocará un pico de hasta 30 °C al inicio de la semana laboral.
Sábado 7 de noviembre: lluvias en la madrugada, viento sur y mínima de 5 °C
El primer día del fin de semana mantendrá un ambiente fresco durante las primeras horas del día, aunque sus mínimas serán bajas:
- Lluvias y viento matinal: El SMN prevé una madrugada inestable con probabilidad de lluvia de entre el 40% y el 70%, acompañada por ráfagas de viento sur que oscilarán entre los 42 y 50 km/h. Por su parte, Contingencias Climáticas coincide en señalar la presencia de lluvias durante la mañana y vientos moderados del sector sur.
- Mejora hacia la tarde: Con el correr de las horas la nubosidad irá en disminución y mejorarán las condiciones en el llano, con cielo poco nuboso en cordillera.
- Temperaturas: El organismo provincial anticipa una temperatura máxima de 21 °C y un amanecer muy frío, con una temperatura mínima de solo 5 °C. El reporte del SMN sitúa los registros en 19 °C de máxima y 8 °C de mínima.
Domingo 8 de noviembre: sol pleno y marcas agradables
La segunda jornada del fin de semana se presentará con excelentes condiciones climáticas en los distintos oasis productivos:
- Cielo y vientos: Se prevé poca nubosidad con ascenso de la temperatura y vientos moderados procedentes del noreste. En la cordillera el panorama continuará estable y con baja nubosidad.
- Marcas térmicas: Contingencias Climáticas pronostica una temperatura máxima de 26 °C y una mínima de 9 °C. El SMN, por su parte, estima una tarde a pleno sol con 23 °C de máxima y una mínima que partirá de los 9 °C durante la mañana.
Lunes 9 de noviembre: retorno del calor y alerta por tormentas
El inicio de la semana hábil traerá de vuelta el ambiente veraniego, aunque el día concluirá con un nuevo pulso de inestabilidad:
- Pico térmico: Contingencias Climáticas anticipa una jornada calurosa con poca nubosidad y una temperatura máxima que escalará a los 30 °C, con una mínima de 15 °C y vientos moderados del noreste. Para el SMN, el termómetro alcanzará los 27 °C por la tarde, partiendo desde los 13 °C.
- Desmejora nocturna: Hacia el cierre del día el tiempo se tornará inestable, desmejorando hacia la noche con tormentas en el llano y precipitaciones en el sector de alta montaña.
En pocas palabras
- Fin de semana: Se espera un sábado con lluvias y frío, seguido de un domingo soleado y temperaturas agradables.
- Inicio de semana: Se anticipa un lunes caluroso con marcas cercanas a los 30°C.
- Inestabilidad nocturna: Hacia la noche del lunes, se pronostican tormentas y un desmejoramiento del tiempo.