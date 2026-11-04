El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipa días de montaña rusa térmica, vientos fuertes y cambios bruscos en las condiciones del tiempo para lo que resta de la semana. Según los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Dirección de Contingencias Climáticas, la provincia atravesará el ingreso sucesivo de dos frentes fríos, un breve salto térmico que tocará los 30 °C y episodios de lluvias con nevadas en la alta montaña.
Pronóstico del tiempo en Mendoza: anuncian tormentas, pico de calor de 30 °C y ráfagas de casi 60 km/h
El Servicio Meteorológico Nacional y Contingencias Climáticas anticipan jornadas con marcada inestabilidad en toda la provincia. Habrá tormentas, nevadas en la cordillera, un jueves casi veraniego y un desplome térmico hacia el viernes
La temperatura en Mendoza mostrará marcadas diferencias entre jornadas: tras una tarde de calor intenso el jueves, el termómetro caerá con fuerza el viernes y provocará un amanecer muy frío durante el sábado, con mínimas que descenderán hasta los 5 °C en el llano.
Miércoles y jueves: del primer frente frío al salto de 30 °C
El tramo central de la semana hábil combinará un alivio pasajero con una rápida escalada del calor:
- Miércoles 4 de noviembre: Ingresa el primer frente frío a la provincia. Contingencias Climáticas prevé una jornada algo nublada con descenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste y una temperatura máxima de 25 °C con mínima de 12 °C. Tras las lluvias durante la madrugada, habrá una mejora de las condiciones hacia la tarde, con nubosidad parcial en cordillera.
- Jueves 5 de noviembre: El calor volverá a hacerse notar en todo el territorio provincial. El organismo provincial anticipa poca nubosidad, vientos del noreste y una temperatura máxima que llegará a los 30 °C (mínima de 12 °C), tornándose inestable hacia la noche. Para el SMN, el termómetro alcanzará los 29 °C y el viento soplará con ráfagas de entre 42 y 50 km/h hacia la tarde y la noche.
Viernes de temporal: viento sur, lluvias y nevadas
El cierre de la semana laboral estará condicionado por el ingreso de una masa de aire frío mucho más potente:
- Viernes 6 de noviembre: Se registrará un marcado cambio de tiempo por el ingreso de un segundo frente frío. Contingencias Climáticas anuncia un día mayormente nublado con lluvias y tormentas, vientos algo fuertes del sector sur y nevadas en cordillera, con una temperatura máxima que se desplomará a solo 19 °C y una mínima de 8 °C.
- En consonancia, el SMN advierte por una jornada ventosa, probabilidad de precipitaciones y fuertes ráfagas de viento sur que oscilarán entre los 51 y 59 km/h durante la tarde y la noche, con una máxima estimada en 20 °C y mínima de 13 °C.
Fin de semana: mañanas muy frías y lenta recuperación
Para el sábado y el domingo, la atmósfera tenderá a estabilizarse en el llano, aunque las primeras horas requerirán abrigo pesado:
- Sábado 7 de noviembre: El cielo presentará nubosidad en disminución y el amanecer será el más frío de la semana, con una temperatura mínima de apenas 5 °C según Contingencias Climáticas (8 °C según el SMN). La tarde se mantendrá fresca a templada, con una temperatura máxima de 20 °C a 21 °C, vientos del sur y buenas condiciones en la cordillera.
- Domingo 8 de noviembre: Continuará el repunte de las marcas térmicas con sol y poca nubosidad. El reporte provincial prevé una mañana fresca con 6 °C de mínima (9 °C para el SMN) y una temperatura máxima que trepará hasta los 25 °C, acompañada por vientos moderados del noreste y cielo despejado en la montaña.
- Lunes 9 de noviembre: El inicio de la semana mantendrá el ambiente primaveral, con cielo algo nublado, mínima de 15 °C y una máxima que volverá a ubicarse en torno a los 25 °C.
En pocas palabras
- Pronóstico inestable: Se anticipan tormentas, nevadas en cordillera y un marcado descenso térmico hacia el viernes.
- Salto térmico: El jueves se registrará una máxima de 30 °C, pero el viernes las temperaturas caerán drásticamente.
- Viento y lluvias: El viernes habrá ráfagas de hasta 59 km/h, lluvias y nevadas en alta montaña.