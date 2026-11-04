Pronóstico del tiempo en Mendoza: anuncian tormentas, pico de calor de 30 °C y ráfagas de casi 60 km/h

La temperatura en Mendoza mostrará marcadas diferencias entre jornadas: tras una tarde de calor intenso el jueves, el termómetro caerá con fuerza el viernes y provocará un amanecer muy frío durante el sábado, con mínimas que descenderán hasta los 5 °C en el llano.

Miércoles y jueves: del primer frente frío al salto de 30 °C

El tramo central de la semana hábil combinará un alivio pasajero con una rápida escalada del calor: