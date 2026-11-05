A partir de este jueves hay un corte de agua durante el día afectando el servicio en varias zonas

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. Realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

Hay trabajos programados en la red de agua de General Cerri y Bahía Blanca.

Corte de agua: qué zonas se verán afectadas este jueves

Como parte del avance de obras para la mejora del servicio de agua se han programado trabajos en la obra de recambio de cañerías que lleva adelante la Dirección Provincial de Agua y Cloacas. Las tareas se ejecutarán en la intersección de las calles Thompson y Río Negro, y afectarán con baja presión el barrio Juan Lopes entre las 8:00 y las 16:00.