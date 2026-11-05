Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua a partir de este jueves 5 de noviembre de 2026 en varias zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por el trabajo y el tipo de arreglo.
A partir de este jueves hay un corte de agua durante el día afectando el servicio en varias zonas
ABSA informó de un corte de agua para desde este jueves y se verá afectado el servicio en algunas zonas de Buenos Aires
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. Realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
Corte de agua: qué zonas se verán afectadas este jueves
Como parte del avance de obras para la mejora del servicio de agua se han programado trabajos en la obra de recambio de cañerías que lleva adelante la Dirección Provincial de Agua y Cloacas. Las tareas se ejecutarán en la intersección de las calles Thompson y Río Negro, y afectarán con baja presión el barrio Juan Lopes entre las 8:00 y las 16:00.
Además, se realizarán trabajos correspondientes a la obra de Recambio y Ampliación de Acueducto en la intersección del Acceso Joaquín V. González y Zapala, en General Daniel Cerri. La intervención provocará falta de agua en la localidad, entre las 8:00 y las 18:00 aproximadamente.
Precauciones para tener en cuenta ante la falta de agua
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.
En pocas palabras
- ABSA informa: habrá un corte de agua en algunas zonas de la provincia de Buenos Aires.
- Motivo y zonas: obras de recambio de cañerías y acueducto afectarán barrios y localidades.
- Recomendaciones: se sugiere almacenar agua y usarla de forma responsable ante la interrupción del servicio.