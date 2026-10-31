Corte de agua: este sábado se quedarán sin servicio varias zonas

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. Realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

Corte de agua: qué zonas se verán afectadas

Dolores: trabajos programados en la red de agua.

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, se realizarán trabajos sobre la red de agua en las intersecciones de las calles Mitre con Calleo y con Torres, en el marco de la obra de recambio de cañerías que lleva adelante la DIPAC en Dolores.