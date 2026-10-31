Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua para este sábado 31 de octubre de 2026 en varias zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por el trabajo y el tipo de arreglo.
Corte de agua: este sábado se quedarán sin servicio varias zonas
ABSA informó de un corte de agua para este sábado y se verá afectado el servicio en algunas zonas de Buenos Aires
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. Realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
Corte de agua: qué zonas se verán afectadas
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, se realizarán trabajos sobre la red de agua en las intersecciones de las calles Mitre con Calleo y con Torres, en el marco de la obra de recambio de cañerías que lleva adelante la DIPAC en Dolores.
Por ese motivo habrá un corte de suministro de agua a toda la red de la localidad desde las 4:00 y hasta las 11:00. Además, se contará con un camión cisterna para asistir a las instituciones de salud que lo requieran. El servicio se restablecerá paulatinamente a medida que terminen los arreglos.
Precauciones para tener en cuenta ante la falta de agua
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.
En pocas palabras
- ABSA anunció corte de agua: el servicio se verá afectado en varias zonas de la provincia de Buenos Aires este sábado 31 de octubre.
- Trabajos programados: el corte se debe a obras de recambio de cañerías en Dolores, afectando la red desde las 4:00 hasta las 11:00.
- Recomendaciones: se aconseja almacenar agua y priorizar su uso para higiene básica y consumo.