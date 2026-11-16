View this post on Instagram

Massano, un nombre que pisa fuerte en la electrónica global

Nacido en Liverpool, Inglaterra, Massano se consolidó como uno de los referentes de la nueva generación del melodic techno. Su sonido combina melodías envolventes, ritmos progresivos y una intensidad que se despliega tanto en las pistas de baile como en los grandes escenarios de la música electrónica.

A lo largo de su carrera, publicó música en sellos como Afterlife y Oddity, además de crear Eternity Sounds, su propio sello discográfico. Sus producciones y sets también cuentan con el respaldo de referentes como Tale Of Us, Mind Against, Mathame, Kevin De Vries, Innellea y Undercatt, entre otros.

Argentina ocupa, además, un lugar especial en su recorrido. Al anunciar su gira, el productor se refirió al país como su «segundo hogar» y agradeció al público por haberle regalado algunos de los mejores momentos de su carrera. El próximo 21 de noviembre se reencontrará con sus seguidores, esta vez en Mendoza, y los tickets están disponibles en EntradaWeb.

La jornada también contará con la participación del DJ y productor mendocino LØVØ, encargado de abrir el encuentro con una selección de sonidos que transitan entre el minimal house, el techno y el groove, preparando el ambiente para la presentación de Massano.

Una tarde de música al aire libre en el Club Hípico

La cita será en el Club Hípico Mendoza, un escenario privilegiado para disfrutar de la música al aire libre, con la Cordillera como telón de fondo. Las puertas abrirán a las 18.00 h, justo a tiempo para disfrutar del atardecer, explorar las propuestas gastronómicas y compartir las primeras horas del encuentro antes de que la pista cobre protagonismo.

La producción incluirá un sistema de sonido de primer nivel, efectos visuales y una puesta escenográfica diseñada para acompañar el recorrido musical de Massano, desde los pasajes más introspectivos hasta los momentos de mayor intensidad, cuando la música parece apoderarse de toda la pista.

Una fiesta que también apuesta por el cuidado del entorno

Otra de las patas fundamentales del evento creado por Folck Producciones es la naturaleza y su cuidado por eso realizan diversas acciones de sustentabilidad como entrega de vasos aptos para el reciclaje, zonas con recipientes para hacer una correcta separación de residuos, utilización de paneles solares y también la invitación al público a llegar al Club Hípico caminando o en transporte público.

Quienes decidan ir en su propio vehículo, contarán con estacionamiento oficial en el CONICET, el cual deberá adquirirse de manera anticipada ingresando a la productora incorpora folck.gedis.ar.

FICHA DEL ESPECTÁCULO