Mendoza se prepara para un nuevo encuentro con la música electrónica. El próximo 21 de noviembre, Massano llega a la provincia con una propuesta que combinará melodic techno, efectos visuales, gastronomía y una puesta escenográfica de nivel internacional.
Mendoza en modo melodic techno: cuenta regresiva para la llegada de Massano
El DJ y productor británico desembarca en el Club Hípico Mendoza. Una de las grandes citas de la electrónica internacional, al aire libre y con sonidos melódicos
La cita es en el Club Hípico Mendoza, en pleno Parque General San Martín, donde la naturaleza y la Cordillera de los Andes serán parte del escenario. Un nuevo capítulo en la temporada de Folck Producciones, que propone comenzar a disfrutar de la música desde la tarde y acompañar el paso de las horas hasta la noche.
Como novedad, la productora incorpora folck.gedis.ar, una plataforma que permite adquirir combos y consumos de barra de forma anticipada previamente o durante la fiesta, agilizando la experiencia y evitando las filas durante el evento. Además, el público podrá reservar su lugar en el estacionamiento oficial del CONICET Mendoza, con un valor de $10.000 a total beneficio del Centro Científico Tecnológico. Una alternativa para organizar la llegada y dedicar más tiempo a disfrutar de la música y todas las experiencias del festival.
Massano, un nombre que pisa fuerte en la electrónica global
Nacido en Liverpool, Inglaterra, Massano se consolidó como uno de los referentes de la nueva generación del melodic techno. Su sonido combina melodías envolventes, ritmos progresivos y una intensidad que se despliega tanto en las pistas de baile como en los grandes escenarios de la música electrónica.
A lo largo de su carrera, publicó música en sellos como Afterlife y Oddity, además de crear Eternity Sounds, su propio sello discográfico. Sus producciones y sets también cuentan con el respaldo de referentes como Tale Of Us, Mind Against, Mathame, Kevin De Vries, Innellea y Undercatt, entre otros.
Argentina ocupa, además, un lugar especial en su recorrido. Al anunciar su gira, el productor se refirió al país como su «segundo hogar» y agradeció al público por haberle regalado algunos de los mejores momentos de su carrera. El próximo 21 de noviembre se reencontrará con sus seguidores, esta vez en Mendoza, y los tickets están disponibles en EntradaWeb.
La jornada también contará con la participación del DJ y productor mendocino LØVØ, encargado de abrir el encuentro con una selección de sonidos que transitan entre el minimal house, el techno y el groove, preparando el ambiente para la presentación de Massano.
Una tarde de música al aire libre en el Club Hípico
La cita será en el Club Hípico Mendoza, un escenario privilegiado para disfrutar de la música al aire libre, con la Cordillera como telón de fondo. Las puertas abrirán a las 18.00 h, justo a tiempo para disfrutar del atardecer, explorar las propuestas gastronómicas y compartir las primeras horas del encuentro antes de que la pista cobre protagonismo.
La producción incluirá un sistema de sonido de primer nivel, efectos visuales y una puesta escenográfica diseñada para acompañar el recorrido musical de Massano, desde los pasajes más introspectivos hasta los momentos de mayor intensidad, cuando la música parece apoderarse de toda la pista.
Una fiesta que también apuesta por el cuidado del entorno
Otra de las patas fundamentales del evento creado por Folck Producciones es la naturaleza y su cuidado por eso realizan diversas acciones de sustentabilidad como entrega de vasos aptos para el reciclaje, zonas con recipientes para hacer una correcta separación de residuos, utilización de paneles solares y también la invitación al público a llegar al Club Hípico caminando o en transporte público.
Quienes decidan ir en su propio vehículo, contarán con estacionamiento oficial en el CONICET, el cual deberá adquirirse de manera anticipada ingresando a la productora incorpora folck.gedis.ar.
FICHA DEL ESPECTÁCULO
- Fecha: sábado 21 de Noviembre
- Horario: desde las 18.00
- Lugar: Club Hípico Mendoza (Av. Thays - Parque San Martín)
- Estacionamiento Oficial: Venta anticipada por folck.gedis.ar
- Tickets: EntradaWeb 3 cuotas sin interés con Visa y Master de todos los bancos.
En pocas palabras
- Massano en Mendoza: El DJ y productor británico se presentará en el Club Hípico el 21 de noviembre con un show de melodic techno.
- Experiencia completa: El evento ofrecerá música electrónica, efectos visuales, gastronomía y una puesta escenográfica.
- Entradas y logística: Los tickets se venden en EntradaWeb y hay opciones de estacionamiento anticipado en folck.gedis.ar.