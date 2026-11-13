La muerte de Marcos Camino: Los Palmeras lo despidieron con un conmovedor video

El material audiovisual, construido con fotografías de archivo, registros de presentaciones en vivo y encuentros con diversos colegas, comienza con una sentencia que resume el impacto de la pérdida: “Santa Fe, 10 de noviembre de 2026, el día que murió el acordeón, se nos fue Marcos, el dolor será irreparable, el recuerdo ya es eterno”.

A lo largo del relato en off, sus compañeros lo retrataron sin filtros como un “personaje público”, un “viejo cascarrabias”, “sabalero hasta la médula” y una indiscutible “leyenda”.

Subrayaron su rol fundamental en la proyección internacional del género: “Desde la nada misma logró llevar la música santafesina, la de los negros de Santa Fe, hasta los lugares más impensados del mundo, con más de medio siglo de permanencia en una de las bandas más icónicas de la música popular argentina”.

El homenaje hizo especial hincapié en la histórica sociedad musical que conformó junto al cantante Rubén Cacho Deicas, señalando que “pasaron muchas voces por Los Palmeras, pero su acordeón y la voz de Cacho conquistaron el mundo con giras por Sudamérica, Europa y Estados Unidos”.

También hubo espacio para evocar su incondicional pasión por el Club Atlético Colón, recordando que partió “con la culpa de este cuerpo sabalero” y “llevando rojo y negro el corazón”.

En el texto que acompañó la publicación, el grupo abordó con dolor la drástica determinación del músico de quitarse la vida, expresando su desconcierto y tristeza: “No sabemos por qué lo decidiste. Hoy el corazón está triste. Nos invade el dolor de saber que ya no vamos a tenerte físicamente, pero hay algo que tenemos muy claro: quienes dejan una huella tan profunda nunca se van del todo”.

Aunque reconocieron que “por primera vez en la vida, Los Palmeras vuelven tristes de una gira”, afirmaron que seguirán adelante honrando su exigencia profesional, convencidos de que “Marcos desde arriba pedirá ensayar, llegar a horario y planchar los trajes”.

La despedida concluyó con una promesa de memoria y gratitud: “Hasta siempre, Marcos. Gracias por tanto. Con todo nuestro amor, respeto y eterno agradecimiento. Tu grupo, Los Palmeras”.

La muerte de Marcos Camino: el emotivo video de despedida de Los Palmeras