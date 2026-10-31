Así es el Citroën C3 Aircross MY27: características y precios

Citroën presentó oficialmente en el mercado argentino la actualización modelo MY27 para el C3 Aircross. El SUV producido en Brasil introduce sutiles ajustes en su oferta comercial, sumando una renovada interfaz para su sistema multimedia, mejoras de equipamiento interior y cambios en la configuración de la versión de estética aventurera XTR.
Novedades mecánicas y de equipamiento
En el apartado mecánico, la gama mantiene sus reconocidas motorizaciones del grupo Stellantis: la opción de entrada de gama conserva el propulsor 1.6 VTi de 115 CV acoplado a una caja manual de cinco velocidades, mientras que las versiones más equipadas incorporan el motor Turbo T200 (1.0 litro de tres cilindros) con 120 CV y 200 Nm de torque, asociado a una transmisión automática CVT de siete marchas preprogramadas.
Este es un modelo muy distinto al eléctrico que se presentó hace poco en Europa.
Entre sus principales actualizaciones tecnológicas y de confort destacan:
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Nueva interfaz multimedia: pantalla táctil de 10 pulgadas con gráficos optimizados, mayor fluidez de respuesta y conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto.
Gama interior y acabados: mejoras en los materiales del habitáculo y nuevos tapizados según la versión.
Versiones de 5 y 7 asientos: mantiene la diferenciación de configuración interior con dos o tres filas de asientos, conservando el amplio espacio de baúl en las opciones de dos filas.
Detalles en la versión XTR: se renuevan los apliques estéticos y los logotipos distintivos de la variante aventurera.
Versiones y precios en Argentina
La familia del Citroën C3 Aircross MY27 ya se encuentra disponible en la red de concesionarios oficiales del país en sus variantes de 5 y 7 plazas. La gama queda conformada por las siguientes opciones y valores de lista:
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C3 Aircross Feel 1.6 VTi (5 asientos): $36.710.000
C3 Aircross Feel Pack T200 CVT (5 asientos): $39.500.000
C3 Aircross Shine T200 CVT (5 asientos): $42.100.000
C3 Aircross Shine T200 CVT (7 asientos): $43.300.000
C3 Aircross XTR T200 CVT (7 asientos): $44.800.000
Garantía oficial de 3 años o 100.000 kilómetros.
En pocas palabras
- Citroën C3 Aircross MY27: El SUV se actualiza con mejoras en conectividad, interfaz multimedia y equipamiento en Argentina.
- Motorizaciones: Mantiene el 1.6 VTi de 115 CV y suma el Turbo T200 de 120 CV con caja CVT en versiones superiores.
- Versiones y Precios: Ofrece configuraciones de 5 y 7 asientos con valores de lista desde $36.710.000 hasta $44.800.000.