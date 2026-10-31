Así es el Citroën C3 Aircross MY27: características y precios

Así se ve por dentro el Citroën C3 Aircross MY27.

Novedades mecánicas y de equipamiento

En el apartado mecánico, la gama mantiene sus reconocidas motorizaciones del grupo Stellantis: la opción de entrada de gama conserva el propulsor 1.6 VTi de 115 CV acoplado a una caja manual de cinco velocidades, mientras que las versiones más equipadas incorporan el motor Turbo T200 (1.0 litro de tres cilindros) con 120 CV y 200 Nm de torque, asociado a una transmisión automática CVT de siete marchas preprogramadas.

Este es un modelo muy distinto al eléctrico que se presentó hace poco en Europa.