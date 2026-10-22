El Citroën 2 CV, uno de los vehículos más icónicos, queridos y trascendentales de la historia de la industria automotriz, se prepara para escribir un nuevo capítulo. La marca francesa sorprendió a todo el mundo en el Salón del Automóvil de París con la presentación del Citroën 2 CV Concept, una innovadora versión 100% eléctrica que busca revivir el espíritu del entrañable "auto del abuelo" pero adaptado a las demandas ecológicas y tecnológicas del siglo XXI.
El regreso de un ícono: ¿cuál es el precio del Citroën con motor 100% eléctrico?
Citroën sacudió el Salón del Automóvil de París con la presentación del 2 CV Concept, la reinterpretación moderna y sustentable de un clásico que promete revolucionar la movilidad urbana a un precio accesible.
Con esta apuesta, la firma no solo busca apelar a la nostalgia de millones de conductores que crecieron a bordo del mítico utilitario, sino también ofrecer una alternativa de movilidad sustentable, sencilla y, sobre todo, económica.
Un clásico reinventado para la era sustentable
El nuevo prototipo conserva la esencia y simpatía del modelo original pero con una estética futurista, robusta y descontracturada. Aunque mantiene sus formas redondeadas y un inconfundible perfil que rinde homenaje al histórico diseño de mediados del siglo pasado, el 2 CV Concept se actualiza con materiales modernos, ópticas con tecnología LED de última generación y detalles que denotan una personalidad aventurera y urbana.
La gran novedad radica en su motorización. Adiós a su histórico y ruidoso motor de dos cilindros: este modelo es completamente eléctrico y cero emisiones. Citroën busca democratizar el acceso a la movilidad eléctrica con esta propuesta, apuntando a un precio de salida sumamente competitivo en Europa de alrededor de 15.000 euros, posicionándose como uno de los vehículos eléctricos más accesibles del mercado.
Características principales del Citroën 2 CV Concept
- Dimensiones compactas: cuenta con una longitud de 3,76 metros, ideal para el tránsito urbano y la búsqueda de estacionamiento en las grandes ciudades.
- Diseño nostálgico y moderno: reinterpreta la mítica silueta del 2 CV, sumando un sutil contorno de estilo "retro-futurista" con faros LED circulares y una carrocería de aspecto robusto y juvenil.
- Propulsión 100% eléctrica: reemplaza por completo la combustión interna, sumándose a la transición ecológica global con cero emisiones de carbono.
- Plataforma eficiente: aunque los detalles definitivos de batería y autonomía se reservan para la etapa de producción en serie, se estima que optimizará el espacio interior gracias a su arquitectura eléctrica de vanguardia.
- Habitáculo minimalista: su interior apuesta por la simpleza, el confort y la funcionalidad, priorizando materiales sustentables, una habitabilidad sorprendente para su tamaño y tecnologías de conectividad al alcance de todos.
- Accesibilidad económica: la marca tiene el objetivo de comercializarlo en torno a los 15.000 euros, un costo disruptivo para el segmento de los autos eléctricos.
El espíritu de siempre en el mundo de hoy
Cuando el Citroën 2 CV nació, su propósito era claro: dar libertad de movimiento a las personas con un vehículo sencillo, resistente y de bajo costo. La intención de la automotriz con esta vuelta a escena no es solo un ejercicio de nostalgia, sino recuperar esa misma filosofía de "auto del pueblo" frente a un mercado de autos eléctricos que, por lo general, suele ser costoso y complejo.
El modelo se encuentra en etapa de concept car, sirviendo como antesala y declaración de principios para el futuro modelo de serie que la marca planea lanzar en los próximos años para seguir conquistando los corazones de nuevas y viejas generaciones.
En pocas palabras
- Citroën 2 CV Concept: reinterpretación moderna y eléctrica de un ícono automotriz presentada en París.
- Movilidad accesible: busca democratizar la movilidad eléctrica con un precio estimado de 15.000 euros.
- Espíritu renovado: retoma la filosofía del viejo auto barato y sencillo.