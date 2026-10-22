El regreso de un ícono: ¿cuál es el precio del Citroën con motor 100% eléctrico?

La gran novedad radica en su motorización. Adiós a su histórico y ruidoso motor de dos cilindros: este modelo es completamente eléctrico y cero emisiones. Citroën busca democratizar el acceso a la movilidad eléctrica con esta propuesta, apuntando a un precio de salida sumamente competitivo en Europa de alrededor de 15.000 euros, posicionándose como uno de los vehículos eléctricos más accesibles del mercado.

Características principales del Citroën 2 CV Concept

Dimensiones compactas: cuenta con una longitud de 3,76 metros, ideal para el tránsito urbano y la búsqueda de estacionamiento en las grandes ciudades.

cuenta con una longitud de 3,76 metros, ideal para el tránsito urbano y la búsqueda de estacionamiento en las grandes ciudades. Diseño nostálgico y moderno: reinterpreta la mítica silueta del 2 CV, sumando un sutil contorno de estilo "retro-futurista" con faros LED circulares y una carrocería de aspecto robusto y juvenil.

reinterpreta la mítica silueta del 2 CV, sumando un sutil contorno de estilo "retro-futurista" con faros LED circulares y una carrocería de aspecto robusto y juvenil. Propulsión 100% eléctrica: reemplaza por completo la combustión interna, sumándose a la transición ecológica global con cero emisiones de carbono.

reemplaza por completo la combustión interna, sumándose a la transición ecológica global con cero emisiones de carbono. Plataforma eficiente: aunque los detalles definitivos de batería y autonomía se reservan para la etapa de producción en serie, se estima que optimizará el espacio interior gracias a su arquitectura eléctrica de vanguardia.

aunque los detalles definitivos de batería y autonomía se reservan para la etapa de producción en serie, se estima que optimizará el espacio interior gracias a su arquitectura eléctrica de vanguardia. Habitáculo minimalista: su interior apuesta por la simpleza, el confort y la funcionalidad, priorizando materiales sustentables, una habitabilidad sorprendente para su tamaño y tecnologías de conectividad al alcance de todos.

su interior apuesta por la simpleza, el confort y la funcionalidad, priorizando materiales sustentables, una habitabilidad sorprendente para su tamaño y tecnologías de conectividad al alcance de todos. Accesibilidad económica: la marca tiene el objetivo de comercializarlo en torno a los 15.000 euros, un costo disruptivo para el segmento de los autos eléctricos.

El espíritu de siempre en el mundo de hoy

Cuando el Citroën 2 CV nació, su propósito era claro: dar libertad de movimiento a las personas con un vehículo sencillo, resistente y de bajo costo. La intención de la automotriz con esta vuelta a escena no es solo un ejercicio de nostalgia, sino recuperar esa misma filosofía de "auto del pueblo" frente a un mercado de autos eléctricos que, por lo general, suele ser costoso y complejo.

El modelo se encuentra en etapa de concept car, sirviendo como antesala y declaración de principios para el futuro modelo de serie que la marca planea lanzar en los próximos años para seguir conquistando los corazones de nuevas y viejas generaciones.