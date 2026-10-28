El "consumo fantasma" de los autos eléctricos: cuánta batería pierden sin circular

¿Cuánta energía pierde un eléctrico mientras está estacionado?

La respuesta depende del modelo, la temperatura ambiente y las funciones que permanezcan activadas:

Parámetro general: como referencia, Tesla señala que sus vehículos pueden registrar una disminución de alrededor del 1% de carga por día, aunque el consumo real puede ser inferior en condiciones favorables.

como referencia, Tesla señala que sus vehículos pueden registrar una disminución de alrededor del 1% de carga por día, aunque el consumo real puede ser inferior en condiciones favorables. Caso práctico: un ejemplo citado por InsideEVs muestra que un Kia EV6 cayó tan solo del 80% al 78% de batería tras permanecer casi un mes estacionado en un garage con bajas temperaturas exteriores.

Esto demuestra que la pérdida no necesariamente representa un problema importante, especialmente en los modelos más modernos y cuando los sistemas de mayor consumo permanecen desactivados.

Por qué un auto eléctrico consume energía sin estar en movimiento

Las razones principales que explican este consumo en reposo son:

Sistema de gestión de la batería (BMS): se encarga de supervisar su funcionamiento y mantener las celdas dentro de parámetros adecuados.

se encarga de supervisar su funcionamiento y mantener las celdas dentro de parámetros adecuados. Clima y gestión térmica: las temperaturas extremas modifican el comportamiento de los componentes. Ante mucho calor, los vehículos activan ventiladores o sistemas de refrigeración; ante frío intenso, recurren a mecanismos de acondicionamiento térmico. Estas operaciones extraen electricidad de la propia batería cuando el auto no está enchufado.

las temperaturas extremas modifican el comportamiento de los componentes. Ante mucho calor, los vehículos activan ventiladores o sistemas de refrigeración; ante frío intenso, recurren a mecanismos de acondicionamiento térmico. Estas operaciones extraen electricidad de la propia batería cuando el auto no está enchufado. Electrónica de a bordo y conectividad: las computadoras, sensores y sistemas de comunicación permanecen activos o se encienden periódicamente para comprobar componentes. También se mantienen habilitadas funciones de programación de recargas, actualizaciones de software y enlace con aplicaciones móviles.

las computadoras, sensores y sistemas de comunicación permanecen activos o se encienden periódicamente para comprobar componentes. También se mantienen habilitadas funciones de programación de recargas, actualizaciones de software y enlace con aplicaciones móviles. Uso de la app móvil: consultar repetidamente el estado del automóvil desde el teléfono puede activar sistemas electrónicos e impedir que el vehículo entre en reposo profundo, generando consumo adicional.

consultar repetidamente el estado del automóvil desde el teléfono puede activar sistemas electrónicos e impedir que el vehículo entre en reposo profundo, generando consumo adicional. Modos de seguridad y vigilancia: funciones como el Modo Centinela de Tesla utilizan cámaras y sensores para monitorear el entorno del auto estacionado. Si permanece encendido durante períodos prolongados, este sistema incrementa considerablemente el gasto de energía.

funciones como el Modo Centinela de Tesla utilizan cámaras y sensores para monitorear el entorno del auto estacionado. Si permanece encendido durante períodos prolongados, este sistema incrementa considerablemente el gasto de energía. Antigüedad del modelo: los sistemas de gestión energética evolucionaron en los últimos años; los modelos más nuevos administran con mayor eficiencia las funciones que quedan en segundo plano en comparación con los más antiguos.

Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Cómo reducir la pérdida de autonomía mientras el auto está estacionado

Si bien una noche estacionado no afecta significativamente la autonomía, cuando el vehículo va a quedar parado durante varias semanas es recomendable tomar precauciones:

Desactivar sistemas de vigilancia: apagar las funciones de monitoreo continuo (como el modo Centinela) cuando no resulten estrictamente necesarias.

apagar las funciones de monitoreo continuo (como el modo Centinela) cuando no resulten estrictamente necesarias. Evitar revisar la app con frecuencia: no abrir la aplicación del auto innecesariamente para permitir que la electrónica entre en modo de reposo.

no abrir la aplicación del auto innecesariamente para permitir que la electrónica entre en modo de reposo. Cuidar el nivel de carga previa: no dejar guardado el auto con la batería prácticamente descargada, ya que los consumos auxiliares podrían agotarla por completo.

no dejar guardado el auto con la batería prácticamente descargada, ya que los consumos auxiliares podrían agotarla por completo. Dejarlo conectado si el fabricante lo indica: marcas como Tesla aconsejan mantener conectado el vehículo (por ejemplo, un Model 3) si va a estar detenido durante semanas, permitiéndole administrar sus necesidades térmicas y de mantenimiento sin consumir la carga de la batería principal. Esta indicación debe contrastarse siempre con el manual de cada modelo.

En definitiva, la autonomía que figura en el tablero no depende únicamente de los kilómetros conducidos. Que un vehículo eléctrico pierda una pequeña porción de batería al estar detenido es un comportamiento normal, y la clave para administrarlo reside en entender qué sistemas permanecen activos y seguir los manuales de mantenimiento de cada fabricante.