El Grupo Chery presentó el iCAUR V25, un SUV de diseño aventurero que representa la evolución de las automotrices chinas: ya no solo apuntan a competir por precio y equipamiento, sino a construir identidad y diseño propio en el segmento de la movilidad sustentable que proponen los autos eléctricos.
Autos eléctricos: iCAUR V25, el nuevo SUV de Chery que combina estética retro y tecnología sustentable
Con una clara inspiración en los todoterrenos clásicos y opciones mecánicas de alta tecnología, el vehículo del gigante chino busca conquistar los mercados globales a partir de 2027.
Bajo el concepto "Future Classic", el modelo propone un equilibrio entre una estética nostálgica y una plataforma mecánica del siglo XXI.
Diseño retro y dimensiones
El iCAUR V25 mide 4,64 metros de largo y ofrece capacidad para 5 pasajeros. Su carrocería destaca por trazos marcados y una silueta que rinde homenaje a los 4x4 icónicos de décadas pasadas:
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Líneas rectas y formas cuadradas que le otorgan una impronta robusta y aventurera.
Faros circulares y guardabarros prominentes que acentúan su carácter todoterreno.
Sector posterior vertical, optimizando el espacio del baúl y del habitáculo.
Interior digitalizado, equipado con una pantalla central flotante de 15,4 pulgadas, conectividad avanzada y asistencias a la conducción.
Opciones mecánicas y llegada a la región
Para adaptarse a distintos mercados, el iCAUR V25 ofrecerá variantes de propulsión 100% eléctrica y opciones híbridas con extensor de autonomía (EREV):
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Sistema EREV (Extender Range): utiliza un motor naftero turbo 1.5 litros que no impulsa las ruedas, sino que funciona exclusivamente como generador para recargar las baterías sobre la marcha.
Prestaciones y tracción: las versiones más potentes alcanzarán hasta 455 CV y contarán con tracción integral inteligente (i-AWD), distribuyendo el torque de forma electrónica entre ambos ejes.
Autonomía: en modo puramente eléctrico, la batería permite recorrer unos 150 kilómetros antes de requerir recarga o la activación del generador.
Llegada al mercado: en el marco de su expansión internacional, el vehículo desembarcará en Europa (iniciando por Escandinavia) y en Sudamérica durante el segundo semestre de 2027, con confirmación de lanzamiento para Brasil. Por el momento, la marca no ha anunciado fecha oficial de arribo para el mercado argentino.
En pocas palabras
- Chery iCAUR V25: nuevo SUV con estética retro y tecnología sustentable, llegará en 2027.
- Diseño y Capacidad: mide 4,64 metros, ofrece 5 asientos y rinde homenaje a 4x4 clásicos.
- Propulsión: disponible en versiones 100% eléctricas o híbridas EREV, con hasta 455 CV y tracción integral.