Autos eléctricos: iCAUR V25, el nuevo SUV de Chery que combina estética retro y tecnología sustentable

Bajo el concepto "Future Classic", el modelo propone un equilibrio entre una estética nostálgica y una plataforma mecánica del siglo XXI.

Diseño retro y dimensiones

El iCAUR V25 mide 4,64 metros de largo y ofrece capacidad para 5 pasajeros. Su carrocería destaca por trazos marcados y una silueta que rinde homenaje a los 4x4 icónicos de décadas pasadas: