Uno por uno, los requisitos para poder obtener el Certificado Único de Discapacidad

Requisitos y documentos a presentar para pedir el CUD

Para presentarse ante la Junta Evaluadora, la Secretaría de Discapacidad exige que la documentación no presente tachaduras y que cumpla con los siguientes elementos:

Documento Nacional de Identidad (DNI): se debe presentar el DNI original y una fotocopia legible del solicitante.

se debe presentar el DNI original y una fotocopia legible del solicitante. Certificado médico original: emitido por el médico especialista tratante. Debe contar con firma, sello y una antigüedad máxima de 6 meses (o hasta 12 meses en caso de patologías crónicas). El informe tiene que detallar el diagnóstico principal, antecedentes, estado actual, secuelas y tratamientos de rehabilitación en curso.

emitido por el médico especialista tratante. Debe contar con firma, sello y una antigüedad máxima de 6 meses (o hasta 12 meses en caso de patologías crónicas). El informe tiene que detallar el diagnóstico principal, antecedentes, estado actual, secuelas y tratamientos de rehabilitación en curso. Estudios complementarios: todos los estudios médicos originales (informes, radiografías, análisis de laboratorio) que respalden el cuadro clínico diagnosticado.

todos los estudios médicos originales (informes, radiografías, análisis de laboratorio) que respalden el cuadro clínico diagnosticado. Constancias de cobertura e ingresos: fotocopia del carnet de la obra social o prepaga (si posee), junto con el último recibo de sueldo del titular o del familiar a cargo. En el caso de personas jubiladas o pensionadas, se adjunta el comprobante de haberes emitido por ANSES.

Paso a paso: cómo solicitar el Certificado Único de Discapacidad

Ingresar al sitio web oficial del gobierno (argentina.gob.ar/cud) para responder un breve cuestionario. Esto permite determinar, según el origen de la discapacidad (motora, visual, intelectual, auditiva, visceral o cognitiva) y la localidad, qué Junta Evaluadora corresponde y qué formularios debe completar el médico.