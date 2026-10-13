El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento público y gratuito válido en todo el territorio argentino. Avalado por las leyes nacionales 22.431 y 24.901, este certificado es la llave de acceso a importantes derechos de salud, transporte y asignaciones económicas. Iniciar la solicitud de este documento requiere conformar un legajo médico y administrativo ante la Junta Evaluadora correspondiente según el domicilio del solicitante.
Uno por uno, los requisitos para poder obtener el Certificado Único de Discapacidad
A continuación te explicamos el paso a paso a seguir y los documentos que tienes que presentar para solicitar el CUD
Requisitos y documentos a presentar para pedir el CUD
Para presentarse ante la Junta Evaluadora, la Secretaría de Discapacidad exige que la documentación no presente tachaduras y que cumpla con los siguientes elementos:
- Documento Nacional de Identidad (DNI): se debe presentar el DNI original y una fotocopia legible del solicitante.
- Certificado médico original: emitido por el médico especialista tratante. Debe contar con firma, sello y una antigüedad máxima de 6 meses (o hasta 12 meses en caso de patologías crónicas). El informe tiene que detallar el diagnóstico principal, antecedentes, estado actual, secuelas y tratamientos de rehabilitación en curso.
- Estudios complementarios: todos los estudios médicos originales (informes, radiografías, análisis de laboratorio) que respalden el cuadro clínico diagnosticado.
- Constancias de cobertura e ingresos: fotocopia del carnet de la obra social o prepaga (si posee), junto con el último recibo de sueldo del titular o del familiar a cargo. En el caso de personas jubiladas o pensionadas, se adjunta el comprobante de haberes emitido por ANSES.
Paso a paso: cómo solicitar el Certificado Único de Discapacidad
Ingresar al sitio web oficial del gobierno (argentina.gob.ar/cud) para responder un breve cuestionario. Esto permite determinar, según el origen de la discapacidad (motora, visual, intelectual, auditiva, visceral o cognitiva) y la localidad, qué Junta Evaluadora corresponde y qué formularios debe completar el médico.
Con la documentación y las planillas completas, hay que dirigirse al centro comunal o sanitario asignado para presentar el legajo físico y recibir la fecha de la cita evaluadora.
El día pautado, un equipo interdisciplinario realiza una entrevista al paciente para constatar la condición. Una vez aprobado, el CUD en papel puede ser retirado por cualquier persona mayor de 18 años portando el DNI original del beneficiario.
¿Cuáles son los beneficios de contar con el CUD?
- Obliga a obras sociales y prepagas a cubrir la totalidad de los tratamientos, terapias de rehabilitación, medicamentos y prótesis vinculados a la discapacidad acreditada.
- Pases libres para trasladarse en trenes, subtes y colectivos de corta, media y larga distancia dentro del territorio nacional.
- Habilita la liquidación de asignaciones familiares diferenciales por hijo o cónyuge con discapacidad y la ayuda escolar anual sin límites de edad.
- Otorga el derecho a libre estacionamiento y tránsito en espacios permitidos.
- Una vez aprobado, el CUD físico también se visualiza automáticamente en formato digital dentro de la app "Mi Argentina".
En pocas palabras
- Certificado Único de Discapacidad (CUD): es un documento público y gratuito que otorga derechos de salud, transporte y económicos en Argentina.
- Requisitos y documentación: incluye DNI, certificado médico original, estudios complementarios y constancias de cobertura e ingresos.
- Proceso de solicitud: implica consultar requisitos específicos online, asignar turno y presentarse ante la Junta Evaluadora.