Cuánto cuesta pedir el Certificado Único de Discapacidad

Solicitud de turnos: la asignación de la cita previa en los centros de atención correspondientes según el DNI.

Evaluación interdisciplinaria: la revisión médica, psicológica y social llevada a cabo por profesionales de la salud.

Emisión del certificado: la entrega del documento oficial, tanto en su versión física en formato papel como en su versión digital disponible en la aplicación Mi Argentina.

Al tratarse de una gestión personal y pública, hay que aclarar que no es necesario contratar gestores ni intermediarios privados. Ningún tercero puede acelerar los plazos ni influir en el dictamen de la Junta Evaluadora, por lo que se recomienda evitar cualquier oferta paga de este tipo.

Aunque el trámite administrativo es sin costo, existen gastos externos o indirectos que no dependen del Estado ni forman parte del arancel del CUD, pero que el solicitante podría necesitar afrontar para armar su legajo médico.

Si la persona no utiliza el sistema de salud pública ni cuenta con obra social/prepaga que cubra el 100%, el certificado firmado por el médico tratante (con antigüedad menor a seis meses) podría requerir una consulta particular. También es posible que la persona tenga que afrontar gastos de éxamenes de laboratorio, radiografías o resonancias no cubiertas por la cobertura médica.

En conclusión, pedir el CUD en Argentina no tiene ningún precio gubernamental. Si bien pueden existir costos asociados a la atención médica privada previa para conseguir los informes requeridos, el Estado garantiza que el acceso al certificado sea completamente accesible y libre de aranceles para todos los ciudadanos.