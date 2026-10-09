El nombre de varón de origen sueco que vuelve a ser tendencia en Argentina

Nils, una rareza

Pese a este bagaje cultural en el norte de Europa, en la Argentina Nils ha sido históricamente una rareza. Los datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) señalan que desde 1922 hasta la actualidad existen menos de 200 personas inscriptas con este nombre en todo el territorio nacional, con picos de registro vinculados a las olas de inmigración escandinava a mediados del siglo pasado.

Sin embargo, el escenario actual es distinto. Nils encaja con las preferencias modernas: es un nombre corto, de cuatro letras, fácil de escribir y con una pronunciación directa. A diferencia de su equivalente directo en español, Nicolás -que cuenta con una amplísima presencia en el país-, la opción sueca ofrece un matiz distintivo, fresco y cosmopolita sin resultar estrafalaria. Además, al no presentar objeciones en las normativas del registro civil, su adopción se realiza sin trámites complejos.

Preferencia por nombres nórdicos

Esta inclinación hacia lo nórdico no viene sola. Se suma a la consolidación de otros nombres de origen escandinavo que ya tienen trayectoria en el país, como Erik (que proviene del nórdico antiguo y significa "gobernante eterno"), Axel ("padre de la paz"), Lars o Sven. Nils se suma a esta lista como una alternativa renovada para quienes buscan una opción breve, moderna y con historia para sus hijos.