El nombre de varón de origen sueco que vuelve a ser tendencia en Argentina

En los últimos años, la elección de los nombres para los recién nacidos en la Argentina ha experimentado una profunda transformación. La apertura del marco legal y la influencia de las tendencias globales abrieron la puerta al uso de nombres extranjeros, y entre las opciones que capturan la atención de las familias jóvenes, las alternativas de origen nórdico ocupan un lugar de preferencia. En este escenario surge Nils, una opción masculina procedente de Suecia que empieza a escucharse con fuerza durante este mes.
Nils es la variante escandinava -utilizada principalmente en Suecia, Noruega y Dinamarca- del clásico nombre Nicolás. Su raíz se remonta al griego antiguo Nikólaos, término compuesto por níkē (que traduce victoria) y laós (que significa pueblo). De este modo, su significado se interpreta como "la victoria del pueblo" o "el triunfador junto al pueblo".
El recorrido de este nombre muestra una interesante evolución lingüística: desde la forma latina Nicolaus, derivó al nórdico antiguo como Níkuðás o Niels, hasta simplificarse en la variante popular Nils. En la cultura europea posee un fuerte arraigo tradicional; por ejemplo, en la literatura infantil destaca como el protagonista del libro El maravilloso viaje de Nils Holgersson, obra escrita por la autora sueca Selma Lagerlöf, la primera mujer en obtener el Premio Nobel de Literatura.
Nils, una rareza
Pese a este bagaje cultural en el norte de Europa, en la Argentina Nils ha sido históricamente una rareza. Los datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) señalan que desde 1922 hasta la actualidad existen menos de 200 personas inscriptas con este nombre en todo el territorio nacional, con picos de registro vinculados a las olas de inmigración escandinava a mediados del siglo pasado.
Sin embargo, el escenario actual es distinto. Nils encaja con las preferencias modernas: es un nombre corto, de cuatro letras, fácil de escribir y con una pronunciación directa. A diferencia de su equivalente directo en español, Nicolás -que cuenta con una amplísima presencia en el país-, la opción sueca ofrece un matiz distintivo, fresco y cosmopolita sin resultar estrafalaria. Además, al no presentar objeciones en las normativas del registro civil, su adopción se realiza sin trámites complejos.
Preferencia por nombres nórdicos
Esta inclinación hacia lo nórdico no viene sola. Se suma a la consolidación de otros nombres de origen escandinavo que ya tienen trayectoria en el país, como Erik (que proviene del nórdico antiguo y significa "gobernante eterno"), Axel ("padre de la paz"), Lars o Sven. Nils se suma a esta lista como una alternativa renovada para quienes buscan una opción breve, moderna y con historia para sus hijos.
En pocas palabras
- Nils, nombre nórdico: variante sueca de Nicolás, gana popularidad en Argentina por su sonoridad y origen histórico.
- Significado y origen: proviene del griego.