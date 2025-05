El eficaz truco para que la comida no se te quede pegada en las sartenes viejas

El truco casero más eficaz: curar la sartén con sal y aceite

Este método es muy usado para revivir sartenes desgastadas. Funciona tanto en superficies de hierro como en algunas de teflón o acero.

Sartén vieja.jpg

¿Qué necesitas?

2 cucharadas de sal gruesa

1 cucharada de aceite vegetal (girasol o maíz)

Papel de cocina o una servilleta

Fuego medio

Paso a paso para curar tu sartén y evitar que se pegue la comida:

Limpia bien la sartén: asegúrate de que no haya restos de comida ni grasa vieja. Calienta la sartén vacía a fuego medio durante 1 o 2 minutos. Añade la sal gruesa y muévela con una espátula durante unos segundos. Esto ayuda a eliminar microresiduos y "abrir" los poros del metal. Retira la sal y añade el aceite vegetal. Esparce el aceite por toda la superficie con ayuda del papel de cocina. Hazlo con cuidado para no quemarte. Deja que se caliente a fuego bajo durante 2 o 3 minutos más. El calor sella el aceite y crea una nueva capa protectora. Apaga el fuego y deja enfriar completamente antes de limpiar o volver a usar.

Sartén vieja el truco para que no se peguen tus comidas (1).jpg

Consejo extra: cómo mantener esa antiadherencia

Primero que nada debes evitar lavar con esponjas metálicas ni usar spray antiadherente comercial, ya que puede dejar residuos pegajosos. Secar la sartén después de cada lavado es fundamental, al igual que precalentarla antes de agregar aceite o ingredientes.

Otro truco es que no muevas la comida, apenas la pongas; deja que se selle. Además, puedes usar grasas adecuadas según el tipo de preparación. Por último y no menos importante, nunca uses utensilios metálicos en sartenes de teflón.