Qué es la capa negra de mugre que aparece en la sartén y cómo se puede limpiar

Ya en la prehistoria, los hombres cocinaban alimentos en cuencos de piedra al fuego. En la antigua Roma existían sartenes más sencillas de bronce, diferentes a las modernas antiadherentes que usamos hoy.

La sartén antiadherente se creó recién en 1983 cuando se descubrió el teflón, un material de revestimiento que evita que los alimentos se peguen en la sartén.

¿Qué es la capa negra y gruesa que se forma en la sartén?

Cuando usamos una sartén durante mucho tiempo y la lavamos mal, se empieza formar una capa negra que parece imposible de limpiar. Los restos negros de la sartén suelen ser pedazos de comida quemados que se han quedado pegados a la superficie.

Cuando no lavamos bien la sartén, volvemos a cocinar y volvemos a poner el material al fuego, seguramente se queme lo que está pegado y se sume nueva mugre a la sartén.

costra negra en la sartén Esta capa de comida no es peligrosa, pero sí puede dañar la sartén o alterar el sabor de la comida si se desprende.

Si la sartén está muy sucia y quemada, los próximos alimentos que preparemos puede que no salgan tan buen. Es importante mencionar que existen algunos alimentos que potencian y aumentan esta situación.

La frituras, por ejemplo, producen una sustancia llamada acrilamida que aparece cuando se cocinan grasas o aceites a temperaturas altas. Normalmente, se forma cuando se combina el aceite caliente con algún producto alto en azúcares y aminoácidos, por ejemplo una papa frita.

El benzopireno es otra sustancia vinculada a la costra negra de la sartén. Aparece cuando se nos quema algún alimento, tostamos un producto o ahumamos alimentos ricos en grasa y proteína.

¿Cómo limpiar una sartén que tiene una costra negra?

vinagre y bicarbonato Realiza este truco casero hasta que la sartén quede impecable.

Lo mejor es realizar un truco casero con bicarbonato de sodio y vinagre blanco. Simplemente, debes hervir en la sartén un poco de agua con vinagre y bicarbonato hasta que la mugre se ablande.

Si la costra está en la parte exterior de la sartén, coloca una pasta de bicarbonato y rocíala con un poco de vinagre para que se ablande todo y sea más fácil limpiar.