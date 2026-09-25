¿Podría la araña más venenosa del mundo aparecer en tu casa o jardín?

Las arañas más mortíferas de Sudamérica son: la violinista o araña marrón, cuya especie, extendida en todo el sur del continente, es venenosa. Esta araña tiene un dibujo en forma de violín en su cuerpo, mide unos 12 milímetros, tiene seis ojos y se esconde en lugares secos y oscuros del interior de la casa.

Otra araña peligrosa es la viuda negra americana, que se caracteriza por tener una mancha roja en el cuerpo y ser de color negro. Se encuentra en pilas de madera, entre plantas, y su picadura genera dolor muscular, náuseas y parálisis del diafragma.

Finalmente, está la que se percibe por muchos como la más peligrosa del mundo, la famosa araña bananera.

¿Podría la araña bananera estar en mi casa?

La araña bananera recibe este nombre porque suele estar entre las hojas de los plátanos. También se le llama araña brasileña, aunque se encuentra en zonas de Paraguay, Uruguay y Argentina. Se esconde en esquinas de casas y autos, además de en plantaciones.

La araña bananera puede medir hasta 5 centímetros, es de color rojizo, tiene grandes ojos frontales, patas gruesas y peludas. Cuando se sienten atacadas, pueden morder y se colocan en una posición de defensa muy llamativa.

Las arañas más peligrosas de Sudamérica.

Las hembras tienen un veneno más tóxico que los machos y una mordedura de esta araña puede causar aumento de la presión arterial, fiebre, vómitos, sudoración y dificultades respiratorias.

Teniendo en cuenta que la araña bananera prefiere climas selváticos tropicales o subtropicales, no existe una posibilidad alta de que esta especie esté en tu casa. Es más probable que se encuentre en el extremo norte de Argentina donde hay mayor humedad y altas temperaturas, pero en el resto del pas es menos comun.

Qué hay que hacer si aparece una araña desconocida y dudosa

Si una araña desconocida aparece en tu casa nunca intentes matarla con las manos y no la toques. Se peude usar un ecipiente o vaso para sacarla de la casa con cudiado.

No manipules ni toques arañas.

No todas las arañas representan un peligro para los seres humanos, pero, ante la desconfianza y el desconocimiento, es mejor evitar manipularlas.