Proverbio bíblico: "Que tu propia vanidad ignore el bien que realizan tus manos"

Por eso, lo que este proverbio intenta decir es que es una lucha ingenua que se suele ver mucho en la sociedad actual y busca promover la generosidad anónima. Para ilustrar este punto, Jesús criticó a quienes daban limosna tocando la trompeta en calles y sinagogas, calificándolos de “hipócritas”, entonces, la ayuda genuina, del corazón, no debe perseguir aplausos ni reconocimiento público.

Muchos exhiben la ayuda como un espectáculo fingido, tal como hacían los actores que usaban máscaras en el teatro.

La palabra hipócrita proviene del griego upokritai, término vinculado a las máscaras del teatro, por lo que se cree que el proverbio cuestionaba a quienes utilizaban la piedad como un espectáculo para ganar la admiración de los demás, señalando que su única recompensa se limitaba a ese reconocimiento humano.

La mano derecha representa la acción concreta de ayuda o entrega de la ofrenda, mientras que la mano izquierda encarna la conciencia individual, el ego o la propia vanidad que tiende a medir, calcular y felicitarse por el bien realizado.

De este modo, la metáfora de las dos manos explica simbólicamente un proverbio que representaba mucho más que simples palabras.