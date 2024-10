El Maligno Torres está desilusionado con el gobierno tras la medalla obtenida en París 2024

"Quizás la expectativa fue muy alta, pero el beneficio por la medalla fue mucho más bajo de lo que yo esperaba. Estoy agradecido igual, pero es muy complejo. No puedo decir “quiero mucho más” porque la gente se lo puede tomar a mal, pero no quita que pensé que iba a ser un poco más para poder invertir en cosas para no tener que depender de mis patrocinadores todo el tiempo", indicó el cordobés.

La palabra de Daniel Scioli y las autoridades

En el homenaje realizado en el Cenard estuvieron la canciller Diana Mondino y Daniel Scioli quien agradeció "el acompañamiento de las empresas que patrocinan para que en un esfuerzo conjunto con el Estado se puedan llevar adelante estos reconocimientos".

En tanto, el subsecretario de Deportes de la Nación, Diógenes de Urquiza, celebró la actuación de los representantes argentinos y sostuvo que "es un orgullo celebrar el exito de nuestros deportistas en París 2024, estamos acá para darles las gracias".

Argentina sumó tres medallas en París 2024: la dorada de José “Maligno” Torres en BMX Freestyle, la plateada de los regatistas Mateo Majdalani y Eugenia Bosco y la de bronce obtenida por el seleccionado femenino de hockey “Las Leonas”.

En tanto, la delegación paralímpica cumplió una actuación histórica con un total de 13 medallas (dos doradas, tres plateadas y ocho de bronce).