Un músico mendocino recuperó parte de los instrumentos que le habían robado de su vivienda en Capital, luego de que la Policía concretara 3 allanamientos en el departamento de Las Heras y detuviera a un sospechoso de 44 años.
Allanamientos en Las Heras: recuperaron instrumentos robados a un músico y hallaron aves protegidas
Fueron 3 allanamientos por un robo ocurrido en Capital. Hallaron un bajo Hofner, una trompeta y una guitarra, además de 3 aves protegidas en cautiverio
El operativo fue realizado por policías de Investigaciones cuya pesquisa se inició tras la denuncia del artista damnificado, quien había reportado el ingreso de delincuentes a su domicilio y el robo de objetos personales junto con gran parte de su equipamiento musical.
Hallazgo de los instrumentos y aves en cautiverio
Durante los allanamientos en una casa de calle Chacabuco, de Las Heras, los investigadores secuestraron un bajo eléctrico marca Hofner, una trompeta con sus respectivos accesorios y una guitarra, todos pertenecientes a la víctima.
En la misma casa, los efectivos hallaron 3 aves de la especie "siete cuchillos" en cautiverio, ejemplares cuya tenencia está prohibida y protegida por las leyes nacionales y provinciales de conservación de fauna silvestre.
Por disposición de la Oficina Fiscal N° 2 de Las Heras, el propietario del lugar, un hombre de 44 años, quedó aprehendido y tanto los instrumentos recuperados como las actuaciones por infracción a la ley de fauna fueron puestos a disposición de la Justicia.
En pocas palabras
- Recuperan instrumentos: la Policía de Mendoza realizó tres allanamientos en Las Heras y detuvo a un sospechoso.
- Objetos secuestrados: se recuperaron un bajo, una trompeta y una guitarra robadas a un músico.
- Hallazgo adicional: en uno de los allanamientos, se encontraron tres aves protegidas en cautiverio.