El operativo fue realizado por policías de Investigaciones cuya pesquisa se inició tras la denuncia del artista damnificado, quien había reportado el ingreso de delincuentes a su domicilio y el robo de objetos personales junto con gran parte de su equipamiento musical.

Durante el allanamiento en calle Chacabuco también secuestraron una trompeta con todos sus accesorios.

Hallazgo de los instrumentos y aves en cautiverio

Durante los allanamientos en una casa de calle Chacabuco, de Las Heras, los investigadores secuestraron un bajo eléctrico marca Hofner, una trompeta con sus respectivos accesorios y una guitarra, todos pertenecientes a la víctima.