Comenzó en San Martín el juicio por jurado número 70 desde que en 2019 se desarrolla en Mendoza este tipo de procesos con participación ciudadana.
El crimen de un finquero en San Martín: hay 2 acusados frente al jurado popular
El caso que comenzó a tratar un jurado popular sucedió en San Martín en 2022. El finquero Luis Díaz fue golpeado durante un atraco y murió 3 días después
El caso tiene como acusados a Mario Enrique Videla y Ángel Alejandro Díaz por el crimen del finquero Luis Díaz en su casa, en el distrito Chapanay, el 30 de julio de 2022.
Los imputados enfrentan los siguientes cargos penales: robo agravado por efracción en concurso ideal con robo agravado en poblado y en banda, en concurso real con homicidio criminis causa en perjuicio de Luis Díaz, de 61 años.
Así actuaron los acusados del crimen, según la Fiscalía
El juicio por jurado popular comenzó a las 12 en el Poder Judicial de San Martín y está a cargo de la jueza técnica Viviana Morici. Se extenderá hasta el viernes 27, cuando, se espera, el jurado declare si los imputados son culpables o no culpables.
Según la acusación fiscal, los imputados Mario Enrique Videla y Ángel Alejandro Díaz ingresaron -junto a otras personas- a la casa de Luis Díaz tras dañar la puerta de acceso. Lo hicieron "con la finalidad de sustraer dinero y otros elementos personales".
Durante el asalto, explicó la Fiscalía, la víctima fue golpeada durante el atraco. También, atada de pies y manos. Fue internada y asistida en el Hospital Central, donde falleció tres días después.
La acusación es sostenida por el fiscal Gustavo Jadur, de la Fiscalía de Instrucción 2 de San Martín.
Los querellantes, que representan al hermano de la víctima, son los abogados María Virginia Weremczuk y Facundo de Oro.
La defensa del imputado Videla está a cargo del abogado particular Pedro Sosa; Ángel Alejandro Díaz, el otro imputado, es asistido por el defensor oficial Federico Allisardi.
En pocas palabras
- Juicio por jurado: Inició en San Martín el 70a. juicio por jurado desde 2019.
- Crimen del finquero: Mario Enrique Videla y Ángel Alejandro Díaz son acusados por el crimen de Luis Díaz.
- Cargos: Enfrentan cargos por robo agravado y homicidio criminis causa.