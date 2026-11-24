Luis Díaz, víctima fatal por una golpiza durante el atraco en su casa, en 2022.

Así actuaron los acusados del crimen, según la Fiscalía

El juicio por jurado popular comenzó a las 12 en el Poder Judicial de San Martín y está a cargo de la jueza técnica Viviana Morici. Se extenderá hasta el viernes 27, cuando, se espera, el jurado declare si los imputados son culpables o no culpables.

Según la acusación fiscal, los imputados Mario Enrique Videla y Ángel Alejandro Díaz ingresaron -junto a otras personas- a la casa de Luis Díaz tras dañar la puerta de acceso. Lo hicieron "con la finalidad de sustraer dinero y otros elementos personales".

Mario Videla, uno de los acusados del crimen del finquero, habla con el abogado defensor particular Pedro Sosa.

Durante el asalto, explicó la Fiscalía, la víctima fue golpeada durante el atraco. También, atada de pies y manos. Fue internada y asistida en el Hospital Central, donde falleció tres días después.

Ángel Alejandro Díaz Segura, el otro imputado, a la izquierda de la imagen, es asistido por el defensor oficial Federico Allisardi.

La acusación es sostenida por el fiscal Gustavo Jadur, de la Fiscalía de Instrucción 2 de San Martín.

Los querellantes, que representan al hermano de la víctima, son los abogados María Virginia Weremczuk y Facundo de Oro.

La defensa del imputado Videla está a cargo del abogado particular Pedro Sosa; Ángel Alejandro Díaz, el otro imputado, es asistido por el defensor oficial Federico Allisardi.