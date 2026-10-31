Hallaron muerta a una niña de 2 años en San Rafael con la cabeza sumergida en un balde

Calle Los Dos Álamos en San Rafael, la zona en la que vivía la pequeña que fue hallada muerta en la noche del viernes. Google Maps

Investigan cómo ocurrió el hecho en San Rafael

Tras conocerse la muerte de la niña, tomó intervención personal de la Comisaría 42ª de San Rafael. Por disposición del fiscal de turno, se inició una investigación para establecer las circunstancias en las que ocurrió el episodio.

Como parte de las primeras medidas, policías trabajaron en la vivienda donde residía la pequeña, ubicada en la zona de La Pichana y Los Dos Álamos. Las tareas buscan reconstruir lo sucedido y determinar cómo llegó la niña a quedar con la cabeza sumergida en el recipiente con agua.

Por el momento, las circunstancias que rodearon la muerte no fueron esclarecidas. La investigación judicial deberá establecer la secuencia de los hechos y reunir los elementos necesarios para determinar cómo se produjo el trágico episodio.