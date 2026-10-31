Una niña de 2 años fue hallada muerta en San Rafael, luego de ser encontrada con la cabeza sumergida en un balde de 20 litros con agua en el interior de su vivienda. El hecho ocurrió en una casa ubicada en la intersección de las calles La Pichana y Los Dos Álamos, donde estaba la pequeña junto a otros integrantes de su familia.
Hallaron muerta a una niña de 2 años en San Rafael con la cabeza sumergida en un balde
Quien encontró a la pequeña fue su prima de 13 años. Fue trasladada al hospital Schestakow en donde intentaron reanimarla pero falleció
Según la información policial, fue una prima de 13 años quien encontró a la niña en esas circunstancias el viernes por la noche. Inmediatamente, la adolescente dio aviso a los adultos que estaban en la vivienda para que intervinieran ante la situación.
La novedad ingresó a los registros policiales a las 22.56. Ante la gravedad del cuadro, la nena fue trasladada de urgencia al hospital Schestakow, donde el personal médico intentó reanimarla. Sin embargo, pese a las maniobras realizadas por los profesionales, no fue posible recuperarla y se constató su fallecimiento.
Investigan cómo ocurrió el hecho en San Rafael
Tras conocerse la muerte de la niña, tomó intervención personal de la Comisaría 42ª de San Rafael. Por disposición del fiscal de turno, se inició una investigación para establecer las circunstancias en las que ocurrió el episodio.
Como parte de las primeras medidas, policías trabajaron en la vivienda donde residía la pequeña, ubicada en la zona de La Pichana y Los Dos Álamos. Las tareas buscan reconstruir lo sucedido y determinar cómo llegó la niña a quedar con la cabeza sumergida en el recipiente con agua.
Por el momento, las circunstancias que rodearon la muerte no fueron esclarecidas. La investigación judicial deberá establecer la secuencia de los hechos y reunir los elementos necesarios para determinar cómo se produjo el trágico episodio.
En pocas palabras
- Hallazgo trágico: una niña de 2 años fue encontrada muerta en su hogar en San Rafael.
- Últimos momentos: fue trasladada al hospital Schestakow, donde personal médico intentó reanimarla sin éxito.
- Investigación en curso: se investigan las circunstancias en que la menor terminó con la cabeza sumergida en un balde con agua.