Giro en el caso de la pareja hallada muerta en un auto mientras su hijo de dos años dormía en el asiento trasero

Ambos fallecidos presentaban múltiples heridas de arma blanca. En el lugar de los hechos, personal de la Policía Científica de Oberá secuestró dos cuchillos y detectó manchas hemáticas que sugieren un ataque exterior o la intervención de terceros. Con estos elementos, los investigadores descartaron la mecánica familiar de agresión mutua y comenzaron a rastrear la red comercial de la pareja.

Schulz y Gritzmacher se dedicaban a la venta informal de electrodomésticos y al financiamiento mediante pagarés. Allegados a la causa revelaron que las víctimas habrían radicado denuncias por amenazas semanas atrás, lo que refuerza la línea de una ejecución por conflictos económicos o préstamos impagos.

La primera hipótesis fue un femicidio seguido de suicidio.

Allanamientos, celulares perdidos y el avance judicial

Durante los procedimientos llevados a cabo en inmuebles de Oberá y Los Helechos, la Policía incautó computadoras, tarjetas de memoria, pendrives y documentación contable clave para la causa.

Uno de los puntos centrales para la fiscalía radicaba en la localización de los teléfonos celulares de los comerciantes. El dispositivo perteneciente a Schulz registró señal por última vez en la zona de Candelaria -próxima a Posadas-, lo que abrió la sospecha de que podría haber sido sustraído o descartado por los agresores tras el crimen.

Los dos demorados quedaron a disposición de la Justicia mientras se analizan los cruces de llamadas, las pericias sobre el material informático secuestrado y el resultado final de las autopsias encargadas al Cuerpo Médico Forense.