La investigación por el misterioso y sangriento hallazgo de la pareja sin vida dentro de un automóvil en la localidad de Los Helechos, cerca de Oberá dio un vuelco decisivo en las últimas horas. La Policía de Misiones realizó allanamientos y detuvo preventivamente a dos hombres de 39 y 31 años, al tiempo que sumó a la causa la declaración de un tercer sospechoso por deudas económicas.
Giro en el caso de la pareja hallada muerta en un auto mientras su hijo de dos años dormía en el asiento trasero
Dos personas fueron detenidas como fruto de la investigación y se cae la posibilidad de que se trate de un femicidio seguido de suicidio
Las víctimas fueron identificadas como Sergio Adrián Schulz (39) y Griselda Yamila Gritzmacher (29). Sus cuerpos fueron encontrados el pasado jueves sobre un Ford Fiesta Kinetic negro en la zona de Picada Sargento Cabral. Dentro del vehículo, en el asiento trasero, los efectivos rescataron ileso y dormido al hijo de la pareja, de apenas dos años. El pequeño se encuentra clínicamente bien con la contención psicológica adecuada.
Cambio de hipótesis: de la tragedia familiar al ajuste de cuentas
Si bien en las primeras horas las autoridades evaluaron la posibilidad de un femicidio seguido de suicidio, el avance de los peritajes en la escena del crimen y la recopilación de testimonios modificaron el rumbo de la investigación.
Ambos fallecidos presentaban múltiples heridas de arma blanca. En el lugar de los hechos, personal de la Policía Científica de Oberá secuestró dos cuchillos y detectó manchas hemáticas que sugieren un ataque exterior o la intervención de terceros. Con estos elementos, los investigadores descartaron la mecánica familiar de agresión mutua y comenzaron a rastrear la red comercial de la pareja.
Schulz y Gritzmacher se dedicaban a la venta informal de electrodomésticos y al financiamiento mediante pagarés. Allegados a la causa revelaron que las víctimas habrían radicado denuncias por amenazas semanas atrás, lo que refuerza la línea de una ejecución por conflictos económicos o préstamos impagos.
Allanamientos, celulares perdidos y el avance judicial
Durante los procedimientos llevados a cabo en inmuebles de Oberá y Los Helechos, la Policía incautó computadoras, tarjetas de memoria, pendrives y documentación contable clave para la causa.
Uno de los puntos centrales para la fiscalía radicaba en la localización de los teléfonos celulares de los comerciantes. El dispositivo perteneciente a Schulz registró señal por última vez en la zona de Candelaria -próxima a Posadas-, lo que abrió la sospecha de que podría haber sido sustraído o descartado por los agresores tras el crimen.
Los dos demorados quedaron a disposición de la Justicia mientras se analizan los cruces de llamadas, las pericias sobre el material informático secuestrado y el resultado final de las autopsias encargadas al Cuerpo Médico Forense.
En pocas palabras
- Giro en la causa: detuvieron a dos hombres y se descarta la hipótesis de femicidio seguido de suicidio.
- Nuevas líneas: la investigación apunta a un posible ajuste de cuentas por deudas económicas.
- Avance policial: se secuestró material informático y se analizan los celulares de las víctimas.