WhatsApp lanza tres nuevas funciones para blindar tu teléfono y resguardar tu seguridad

La principal diferencia es que una contraseña permitiría combinar letras, números y caracteres especiales. Esto abriría la puerta a crear credenciales más complejas y difíciles de adivinar que una combinación formada únicamente por seis números. De esta manera, los usuarios tendrían mayores posibilidades de personalizar la seguridad de sus cuentas.

Conocé las nuevas funciones que llegan a WhatsApp.

La segunda función está enfocada en las llamadas provenientes de números desconocidos, especialmente para los usuarios de Android. WhatsApp comenzará a mostrar información adicional antes de que la persona decida si responde o no una llamada.

Entre los datos disponibles aparecen el país desde el cual está registrado el número y la cantidad de grupos que el usuario comparte con esa persona. Esta información no permitiría determinar por completo si una llamada es segura, pero sí ofrece un contexto adicional. Por ejemplo, recibir una llamada desde un país con el que no existe ninguna relación y sin grupos en común podría ayudar al usuario a actuar con mayor precaución.

Estas son las nuevas funciones que llegan a WhatsApp. Foto: WABI

La tercera novedad tiene como protagonista a las claves de acceso. WhatsApp confirmó que más de mil millones de usuarios ya incorporaron esta opción para proteger sus cuentas. Este sistema permite iniciar sesión mediante huella digital, reconocimiento facial o el método de desbloqueo configurado en el dispositivo, sin necesidad de ingresar manualmente un código.

Además, la plataforma brindará la posibilidad de registrar más de una clave de acceso en una misma cuenta. Esta alternativa sería especialmente útil para quienes utilizan diferentes dispositivos o alternan entre Android y iPhone.

Las claves de acceso también tendrían una función importante en la protección de las copias de seguridad de WhatsApp. Los usuarios podrán utilizarlas para añadir cifrado de extremo a extremo a sus respaldos de chats, evitando la necesidad de recordar contraseñas complejas o extensos códigos numéricos.