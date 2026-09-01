Lo predijo Shakira: Nicolás Maduro cambió su Rolex por un Casio en la cárcel de Nueva York

Tras su arresto, el político hizo una curiosa petición, según los informes que circularon durante ese momento: "Maduro afirmó que estaba en la indigencia y dijo que el gobierno venezolano debería pagar la factura de su defensa legal".

La administración norteamericana confiscó unos 700 millones de dólares en activos del político, incluyendo mansiones, automóviles, aviones y joyas. Entre sus propiedades destacaban una casa en República Dominicana, una granja de caballos y una residencia en Florida, y sus críticos denunciaban que el sistema permitía a las élites vivir rodeadas de riqueza mientras el país sufría escasez e inflación. El juicio está programado para comenzar en junio de 2027.

Una colección millonaria

El reloj económico contrasta radicalmente con las piezas suizas que el mandatario vestía en el poder. Fotografías de diciembre de 2024 lo mostraron con un Hublot de edición limitada valorado en 85.000 dólares. Previamente exhibió otra pieza de 40.000 dólares, supuestamente un regalo del futbolista Diego Maradona.

El episodio más notorio ocurrió durante unas elecciones municipales, cuando intentó ocultar burdamente un Rolex Day-Date 40 Platino de 65.100 dólares tras ser advertido por un colaborador frente a las cámaras.

#Venezuela Do you remember ..



The day “poor” Maduro hid his Rolex that he "bought with his 2 petros" when Jorge Rodríguez signaled to him because it was showing. -@amilcarrock pic.twitter.com/2dZkoWk5VU — Michael Welling (@WellingMichael) December 30, 2025

Las cifras exponen una brecha enorme con la población venezolana. El sueldo mínimo nacional se mantenía en 1,5 dólares mensuales, más un bono de alimentación. Según estimaciones de la BBC, el líder chavista cobraba 3.555 euros al mes. Un ciudadano promedio necesitaría trabajar decenas de vidas para adquirir los accesorios que lucía el dirigente.