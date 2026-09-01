La famosa cantante colombiana Shakira cantó sobre cambiar un Rolex por un Casio en su famosísima sesión con Bizarrap, una frase que cobró vida recientemente de manera inesperada. El ex dictador venezolano Nicolás Maduro posó para una fotografía haciendo el signo de la paz desde una prisión en Nueva York, luciendo un reloj muy diferente a los que acostumbraba.
Lo predijo Shakira: Nicolás Maduro cambió su Rolex por un Casio en la cárcel de Nueva York
El exmandatario Nicolás Maduro luce un reloj económico en su encierro, dejando los lujos de miles de dólares en el pasado
El exmandatario apareció con un Casio G-Shock de 40 dólares en su muñeca, adquirido muy probablemente en la comisaría del centro de detención metropolitano de Nueva York.
La nueva realidad de Nicolás Maduro
Fuerzas especiales capturaron al dirigente junto a su esposa Cilia Flores el 3 de enero durante una redada nocturna en Caracas. Las autoridades los trasladaron a Estados Unidos, donde enfrentan cargos por utilizar sus posiciones para enviar miles de toneladas de cocaína entre 1999 y 2025.
Tras su arresto, el político hizo una curiosa petición, según los informes que circularon durante ese momento: "Maduro afirmó que estaba en la indigencia y dijo que el gobierno venezolano debería pagar la factura de su defensa legal".
La administración norteamericana confiscó unos 700 millones de dólares en activos del político, incluyendo mansiones, automóviles, aviones y joyas. Entre sus propiedades destacaban una casa en República Dominicana, una granja de caballos y una residencia en Florida, y sus críticos denunciaban que el sistema permitía a las élites vivir rodeadas de riqueza mientras el país sufría escasez e inflación. El juicio está programado para comenzar en junio de 2027.
Una colección millonaria
El reloj económico contrasta radicalmente con las piezas suizas que el mandatario vestía en el poder. Fotografías de diciembre de 2024 lo mostraron con un Hublot de edición limitada valorado en 85.000 dólares. Previamente exhibió otra pieza de 40.000 dólares, supuestamente un regalo del futbolista Diego Maradona.
El episodio más notorio ocurrió durante unas elecciones municipales, cuando intentó ocultar burdamente un Rolex Day-Date 40 Platino de 65.100 dólares tras ser advertido por un colaborador frente a las cámaras.
Las cifras exponen una brecha enorme con la población venezolana. El sueldo mínimo nacional se mantenía en 1,5 dólares mensuales, más un bono de alimentación. Según estimaciones de la BBC, el líder chavista cobraba 3.555 euros al mes. Un ciudadano promedio necesitaría trabajar decenas de vidas para adquirir los accesorios que lucía el dirigente.
En pocas palabras
- Maduro en prisión: el ex dictador Nicolás Maduro fue fotografiado en una cárcel de Nueva York.
- Cambio de lujo a economía: se lo vio luciendo un reloj Casio de 40 dólares, en contraste con sus anteriores posesiones de miles de dólares.
- Procesos legales: enfrenta cargos por narcotráfico en Estados Unidos, con confiscación de bienes y juicio programado para 2027.