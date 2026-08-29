Escándalo en una escuela: una profesora tenía relaciones inapropiadas con alumnos

Según consta en la declaración jurada por la que se pudo realizar el allanamiento, el adolescente también habría enviado una fotografía en la que aparecía abrazado con Adams sobre un sillón tipo sofá. Los investigadores señalaron además que la profesora acostumbraba invitar a estudiantes a su vivienda con el argumento de que la ayudaran con distintas tareas del hogar.

La profesora fue detenida por suministrar alcohol a menores y presunta manipulación de pruebas

Durante un allanamiento efectuado en agosto de 2025, agentes de la Oficina del Sheriff del condado de Brazoria secuestraron cuatro teléfonos celulares, 11 fotografías de desnudos de la docente y un álbum con más imágenes íntimas. El material quedó incorporado a una investigación que se extendió durante el último año.

La Policía informó que el procedimiento incluyó numerosas entrevistas con alumnos actuales y antiguos de la escuela, además del análisis de los dispositivos y otros elementos recolectados. La supuesta manipulación de pruebas habría ocurrido dos días después del allanamiento, aunque las autoridades no detallaron qué evidencia habría intentado alterar la acusada ni cómo.

La docente no fue imputada por delito sexual

Pese a la naturaleza de las denuncias, Adams no fue imputada por un delito sexual. Los cargos hasta el momento se limitan al suministro de bebidas alcohólicas a menores y a la presunta alteración de pruebas. La investigación, sin embargo, continúa abierta.

Los familiares de Adams dijeron que se enteraron de su detención a través de los medios de comunicación. Gina y Landis Adams, padres de su esposo Andrew, reconocieron que conocían vagamente la existencia de rumores, pero que los consideraban infundados hasta el día del arresto.

“Nos enteramos esta mañana por las noticias. Ellos no nos dijeron nada. Estamos atravesando muchas cosas y todo es muy complicado”, manifestó Gina. La mujer aseguró que tanto ella como su esposo estan en shock por la acusación.

Gina y Landis Adams, padres de su esposo Andrew. Los suegros de Holly.

Luego agregaron: “Es devastador para nosotros y para nuestra familia. No estábamos allí, no aprobamos lo ocurrido y no tenemos nada que ver con eso. No sé qué estaba pasando por su mente”.

Los documentos presentados la última semana sostienen además que Adams reconoció durante un interrogatorio que se comunicaba mediante Snapchat con tres integrantes del equipo de béisbol de la escuela. Los investigadores intentan establecer el contenido y el alcance de esos intercambios.

Sobre Holly Adams

Adams comenzó a desempeñarse como profesora de Historia en Angleton High School en 2018 y fue despedida durante 2025, luego de que la investigación saliera a la luz. Contaba con habilitaciones para enseñar Historia en los niveles correspondientes a séptimo y duodécimo grado, además de Ciencias Sociales, materias troncales e inglés como segundo idioma.

Sus licencias docentes vencieron en febrero de 2025 y no fueron renovadas. En su registro profesional figura una observación que indicaba que se encontraba bajo revisión de la División de Investigaciones de Educadores de la Agencia de Educación de Texas.

Antes de incorporarse a la nombrada institución educativa, la acusada había trabajado como directora de relaciones con los asociados de la Alianza de Desarrollo Económico del condado de Brazoria y también en el área de atención al cliente del Texas Gulf Bank.

La docente está casada con Andrew Adams desde hace 10 años. La pareja compró una vivienda en Angleton en 2017, el mismo inmueble que posteriormente fue allanado por los investigadores.

Tras ser detenida, Adams recuperó la libertad mediante el pago de una fianza de 26.000 dólares. Deberá comparecer ante la Justicia en una fecha que todavía no fue comunicada oficialmente, mientras las autoridades continúan analizando las pruebas y determinan si corresponde formular cargos adicionales.