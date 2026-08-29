Estados Unidos presiona al Reino Unido por su gasto militar

Funcionarios estadounidenses consideran insuficiente el compromiso del Reino Unido con el incremento del presupuesto militar.

El planteo incluye la posibilidad de que Estados Unidos modifique su posición respecto del reclamo británico sobre las Malvinas Argentinas, aunque por el momento no existe una confirmación oficial de un cambio de postura de Washington.

Qué dijo Estados Unidos sobre las Malvinas

Según The Telegraph, un funcionario estadounidense señaló que las conversaciones con el Reino Unido son francas y que no se descarta ninguna alternativa para impulsar un mayor reparto de las cargas de defensa.

La cuestión de las islas adquiere especial sensibilidad por el respaldo histórico de Estados Unidos al Reino Unido durante y después de la guerra de 1982. Washington, sin embargo, sostuvo históricamente una posición que evita reconocer de manera formal la soberanía británica sobre las islas.

La información conocida ahora surge en medio de una revisión estadounidense de los compromisos militares de los países integrantes de la OTAN. El Pentágono analiza las contribuciones de sus aliados y la disposición de los gobiernos europeos a incrementar el gasto en defensa.

En ese contexto, el Reino Unido aparece bajo especial atención de Washington. La administración Trump reclama una mayor participación de los aliados europeos en materia de defensa y busca que Estados Unidos no continúe asumiendo la mayor parte de los costos militares de la alianza.

Cautela en Argentina por la posición de Washington

La información sobre las Malvinas Argentinas generó expectativa en Argentina debido a que una eventual modificación de la posición estadounidense podría representar un cambio relevante en el escenario diplomático.

Sin embargo, hasta el momento, Washington no anunció oficialmente un cambio en su postura sobre la soberanía de las islas. Por eso, la advertencia difundida por The Telegraph debe ser interpretada dentro del contexto de la presión de Estados Unidos sobre sus aliados para que aumenten el gasto militar.

El planteo tampoco implica por ahora un reconocimiento de la posición argentina, sino la posibilidad de que Washington revise el respaldo que históricamente ha brindado a Londres en la disputa.

La situación vuelve a colocar la cuestión de las Malvinas Argentinas en un escenario internacional atravesado por las tensiones dentro de la OTAN y por el reclamo de la administración Trump para que sus aliados europeos incrementen sus compromisos de defensa.