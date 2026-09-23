Lámpara de sal: cómo limpiar y aromatizar tu casa agregando un aceite esencial

Todos los elementos decorativos que tengas dentro de tu casa pueden tener un objetivo en particular. La lámpara de sal, por ejemplo, tiene beneficios con la abundancia, pero su presencia va mucho más allá de lo que todos creen. Su potencial energético debe aprovecharse usándolo de forma correcta.
Para el feng shui, usarla correctamente implica saber cuánto tiempo debe estar encendida, cómo cuidarla y también qué hacer para que sus propiedades hagan efecto. Una de esas opciones es agregar aceites aromáticos o esencias a la piedra para poder aromatizar cualquier espacio y además sacarle provecho.
Lámpara de sal: cómo limpiar y aromatizar tu casa agregando esencia a la piedra
Las lámparas de sal del Himalaya se pueden aromatizar con aceites esenciales puros porque con el mismo calor dan un aroma envolvente y agradable a cualquier rincón de tu casa. Son un complemento perfecto para crear un ambiente relajante y tranquilo.
Lo primero que hay que hacer es desconectar y enfriar la lámpara o aprovecharla cuando esté sin uso. Ahora moja un paño de microfibra (que quede apenas húmedo) para eliminar cualquier tipo de polvo o suciedad.
Ahora es el turno de aplicar el aceite esencial. Coloca de 2 a 4 gotas de aceite esencial en la parte superior de la piedra donde suele haber una zona más plana, siempre evitando que el líquido caiga hacia la base o el cable.
Por último, enchufa y enciende la lámpara y el calor de la bombilla calentará la sal y evaporará el aceite de forma gradual. De esta forma, en tan solo 10 o 15 minutos comenzarás a percibir el aroma en el ambiente.
Opciones más populares y sus beneficios
- El aceite esencial de lavanda sirve para aromatizar tu lámpara de sal del Himalaya como un potente aliado
- Bergamota tiene un aroma cítrico y complementa perfectamente el aroma relajante de la lavanda.
- Ylang-ylang: su aroma floral y sensual se combina bien con la lavanda para crear un ambiente romántico y relajante.
- Sándalo: su aroma terroso y de madera se combina bien con la lavanda para crear un ambiente calmante y meditativo
- Geranio: su aroma floral y ligeramente dulce se combina bien con la lavanda para crear un ambiente relajante y equilibrado.
- Frankincense: su aroma resinoso y terroso se combina bien con la lavanda para crear un ambiente calmante y espiritual.
En pocas palabras
- Lámparas de sal: limpian ambientes y, con esencia, aromatizan el hogar con calor.
- Cuidado: desconectar, enfriar y limpiar con paño húmedo antes de aplicar aceites esenciales.
- Aromatización: usar 2-4 gotas de esencia en la parte superior de la piedra para un aroma duradero.