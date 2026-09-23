Lámpara de sal: cómo limpiar y aromatizar tu casa agregando un aceite esencial

Lo primero que hay que hacer es desconectar y enfriar la lámpara o aprovecharla cuando esté sin uso. Ahora moja un paño de microfibra (que quede apenas húmedo) para eliminar cualquier tipo de polvo o suciedad.

Ahora es el turno de aplicar el aceite esencial. Coloca de 2 a 4 gotas de aceite esencial en la parte superior de la piedra donde suele haber una zona más plana, siempre evitando que el líquido caiga hacia la base o el cable.

La lámpara de sal promueve efectos relajantes, sobre todo si usas el aceite aromático.

Por último, enchufa y enciende la lámpara y el calor de la bombilla calentará la sal y evaporará el aceite de forma gradual. De esta forma, en tan solo 10 o 15 minutos comenzarás a percibir el aroma en el ambiente.

Opciones más populares y sus beneficios