Los elementos decorativos que tengas en tu casa pueden tener un objetivo y significado en particular. La lámpara de sal, por ejemplo, tiene beneficios que se potencian cuando se la fusiona con otro elemento como una planta. En este caso la lengua de suegra o sansevieria es una planta que todos tenemos en casa y es una excelente opción.
El feng shui y la jardinería se llevan muy bien porque todo tiene un significado. Los animales que te visitan, las mascotas que llegan al hogar, las decoraciones y, sin duda, las plantas que eliges tener en cada lugar que les designas también significan algo.
Lámpara de sal: cuáles son los beneficios de ubicarla junto a una lengua de suegra o sansevieria
Por un lado, las lámparas de sal se han vuelto un elemento decorativo popular en muchos hogares. Como están hechas de grandes bloques de sal pura extraída de las montañas del Himalaya, se cree que pueden ofrecer propiedades tanto decorativas como terapéuticas.
La lengua de suegra, además puede purificar el aire dentro de tu hogar debido a que sus hojas absorben las toxinas y para el feng shui es capaz de atraer dinero, prosperidad y buena energía. Por eso, combinar ambas para que se ubiquen cerca podría ser algo bueno para el hogar:
- La sansevieria actúa como una espada o guardiana debido a la forma vertical de sus hojas, proyectando una energía de protección que corta el estancamiento.
- La sal de la lámpara pertenece al elemento Tierra, que absorbe y transmuta energías pesadas.
- Juntas funcionan como un filtro para limpiar vibraciones densas o discusiones que haya en tu casa.
- La lámpara al encenderse aporta el elemento Fuego con el calor y la luz y Tierra con la sal, equilibrando el elemento Madera que representa la planta viva.
- Esta combinación activa la vitalidad del espacio donde decidas ubicarla.
En qué parte de la casa ubicar la sansevieria y la lámpara de sal
Esta dupla puede ubicarse según el feng shui, cerca de la entrada principal, en una esquina de la casa, en los pasillos o en zonas de movimiento constante para ayudar a frenar la entrada de cargas negativas al hogar.
Desde la jardinería, aunque la sansevieria es poco tolerante a la luz, el resplandor cálido de la lámpara no quema sus hojas ni altera sus ciclos de luz naturales.
En pocas palabras
- Lámpara de sal: combina beneficios de feng shui y decoración con plantas como la lengua de suegra.
- Energía y purificación: juntas, limpian vibraciones densas y potencian la prosperidad en el hogar.
- Ubicación ideal: se recomiendan cerca de entradas o zonas de paso para mitigar energías negativas.