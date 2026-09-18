Lámpara de sal: cuáles son los beneficios de ubicarla junto a una lengua de suegra o sansevieria

La lengua de suegra, además puede purificar el aire dentro de tu hogar debido a que sus hojas absorben las toxinas y para el feng shui es capaz de atraer dinero, prosperidad y buena energía. Por eso, combinar ambas para que se ubiquen cerca podría ser algo bueno para el hogar:

La sansevieria actúa como una espada o guardiana debido a la forma vertical de sus hojas, proyectando una energía de protección que corta el estancamiento.

La sal de la lámpara pertenece al elemento Tierra, que absorbe y transmuta energías pesadas.

pertenece al elemento Tierra, que absorbe y transmuta energías pesadas. Juntas funcionan como un filtro para limpiar vibraciones densas o discusiones que haya en tu casa.

La lámpara de sal aporta beneficios energéticos y decorativos a la casa.

La lámpara al encenderse aporta el elemento Fuego con el calor y la luz y Tierra con la sal, equilibrando el elemento Madera que representa la planta viva.

al encenderse aporta el elemento Fuego con el calor y la luz y Tierra con la sal, equilibrando el elemento Madera que representa la planta viva. Esta combinación activa la vitalidad del espacio donde decidas ubicarla.

En qué parte de la casa ubicar la sansevieria y la lámpara de sal

Esta dupla puede ubicarse según el feng shui, cerca de la entrada principal, en una esquina de la casa, en los pasillos o en zonas de movimiento constante para ayudar a frenar la entrada de cargas negativas al hogar.

Desde la jardinería, aunque la sansevieria es poco tolerante a la luz, el resplandor cálido de la lámpara no quema sus hojas ni altera sus ciclos de luz naturales.