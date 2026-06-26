Dentro del universo del feng shui todo tiene un significado. Los animales que te visitan, las mascotas que llegan al hogar, las decoraciones y, sin duda, el lugar que les designas también significan algo. En este sentido, la lámpara de sal tiene muchísimos beneficios, significados y curiosidades que pocos conocen o saben aprovechar.
Seguramente has visto ese tipo de lámparas. Específicamente la de sal, de color rosado, esconde entre sus luces y formas una conexión única con la abundancia. Te contamos cuáles son los beneficios de tener una en casa y a qué comportamiento tiene cuando realmente está absorbiendo la humedad del ambiente.
Lámpara de sal: este fenómeno delata que está absorbiendo la humedad de tu casa
Todos los elementos decorativos que tengas dentro de tu casa pueden tener un objetivo en particular. La lámpara de sal, por ejemplo, tiene beneficios, pero su presencia va mucho más allá de lo que todos creen. Su potencial energético debe aprovecharse usándolo en los lugares que la abundancia lo requiera y además, uno de sus beneficios más llamativos es que te "avisa" cuando absorben la humedad.
Cuando las lámparas de sal son expuestas a un entorno con alta humedad, comienzan a absorber el vapor presente en el aire. Este fenómeno es más evidente en climas donde la humedad relativa es alta o hay mucha humedad dentro de la casa.
La sal actúa como un imán para las moléculas de agua, lo que termina acumulandose en la superficie de la lámpara y, en a veces, en la creación de pequeñas gotas de agua. Este proceso es completamente normal y es una demostración de la capacidad natural de la sal para interactuar con su entorno.
Es decir, de alguna forma esa agua que largan es porque están "sudando" por la humedad del ambiente. Estas lámparas tienen la capacidad de absorberla, y cuando la cantidad de humedad supera su capacidad de absorción, comienzan a liberar el exceso de agua.