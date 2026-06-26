Lámpara de sal: este fenómeno delata que está absorbiendo la humedad de tu casa

Cuando las lámparas de sal son expuestas a un entorno con alta humedad, comienzan a absorber el vapor presente en el aire. Este fenómeno es más evidente en climas donde la humedad relativa es alta o hay mucha humedad dentro de la casa.

En áreas donde la humedad relativa es alta, es más probable que las lámparas de sal suden. Foto Reddit

La sal actúa como un imán para las moléculas de agua, lo que termina acumulandose en la superficie de la lámpara y, en a veces, en la creación de pequeñas gotas de agua. Este proceso es completamente normal y es una demostración de la capacidad natural de la sal para interactuar con su entorno.

Es decir, de alguna forma esa agua que largan es porque están "sudando" por la humedad del ambiente. Estas lámparas tienen la capacidad de absorberla, y cuando la cantidad de humedad supera su capacidad de absorción, comienzan a liberar el exceso de agua.