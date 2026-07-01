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Clasificó a octavos

Harry Kane salvó del papelón a Inglaterra con un doblete y venció a Congo sobre el final

La selección de Inglaterra fue sorprendida por un tempranero gol de los africanos, quienes no lo pudieron sostener y cayeron sobre el final

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Harry Kane apareció en el momento justo y convirtió por duplicado.

Harry Kane apareció en el momento justo y convirtió por duplicado.

Por los 16avos de final del Mundial, England y Inglaterra y la República Democrática del Congo se vieron las caras en un partido que, en la previa, tenía a los europeos como claros favoritos. Sin embargo, los africanos golpearon primero y luego supieron replegarse para sostener la ventaja.

El marcador quedó a favor de Congo hasta el minuto 75 cuando apareció Harry Kane para igualar el encuentro y forjarse como figura del partido ya que luego fue el encargado de convertir el segundo que le dio la clasificación a los ingleses.

Harry Kane se convirtió en la figura del partido.

Harry Kane se convirtió en la figura del partido.

Un gol tempranero que dejó en shock a Inglaterra

Cuando los jugadores recién se estaban acomodando en el campo de juego la República Democrática del Congo sorprendió a todos abriendo el marcador cuando Brian Cipenga recibió por el sector izquierdo y sin dudarlo decidió patear al arco protegido por Lionel Mpasi.

La pelota se coló de manera violenta por el primer palo y el conjunto africano lo celebró mientras que los europeos quedaron desconcertados. Para colmo, el marcador quedó 1 a 0 durante la mayor parte del partido ya que Inglaterra no lograba concretar las chances generadas.

Inglaterra y Congo brindaron un partido entretenido y luchado.

Inglaterra y Congo brindaron un partido entretenido y luchado.

La igualdad tardó, pero llegó y fue gracias a la habilidad de Harry Kane, quien cabeceó en el corazón del área mandando la pelota al fondo de la red.

Además, 11 minutos después volvió a aparecer con toda su capacidad goleadora cuando recibió de espaldas y avanzó entre los rivales sacando un disparo letal.

Fue así que Inglaterra se salvó del papelón gracias al delantero del Bayern Múnich que llegó a los 5 goles en el Mundial y ahora deberá enfrentar a México en los octavos de final el domingo 5 de julio a partir de las 21.

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