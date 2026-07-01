Harry Kane salvó del papelón a Inglaterra con un doblete y venció a Congo sobre el final

La pelota se coló de manera violenta por el primer palo y el conjunto africano lo celebró mientras que los europeos quedaron desconcertados. Para colmo, el marcador quedó 1 a 0 durante la mayor parte del partido ya que Inglaterra no lograba concretar las chances generadas.

Inglaterra y Congo brindaron un partido entretenido y luchado.

La igualdad tardó, pero llegó y fue gracias a la habilidad de Harry Kane, quien cabeceó en el corazón del área mandando la pelota al fondo de la red.

Además, 11 minutos después volvió a aparecer con toda su capacidad goleadora cuando recibió de espaldas y avanzó entre los rivales sacando un disparo letal.

Fue así que Inglaterra se salvó del papelón gracias al delantero del Bayern Múnich que llegó a los 5 goles en el Mundial y ahora deberá enfrentar a México en los octavos de final el domingo 5 de julio a partir de las 21.