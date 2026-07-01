Dilema en el mediocampo: quién debe ocupar el eje central en la Selección argentina

Alexis Mac Allister se ha consolidado en el último tiempo como el hombre de confianza de Scaloni para esa zona. Su paso por la Premier League, donde se ha transformado en un mediocampista total, le otorgó una lectura de juego privilegiada.

Alexis Mac Allister, un hombre de confianza para Scaloni.

El ex Argentinos Juniors es ahora en Liverpool un volante que entiende cuándo acelerar la circulación y cuándo es mejor tener la pelota, siendo el primer pase de salida que permite que la Selección argentina rompa líneas fácilmente y más allá del rival.

Por otro lado aparece la figura de Enzo Fernández, quien le da al mediocampo una especie de dinamismo apreciable fácilmente. Desde su irrupción estelar en Qatar 2022, el ex River se convirtió en el motor del equipo. Aunque en sus clubes ha demostrado capacidad para jugar como eje, su mayor valor reside para muchos en la verticalidad que muestra.

Justamente, a veces, esta se ve limitada cuando se lo encierra en la responsabilidad exclusiva de ser el equilibrio defensivo, perdiendo entonces otra de sus grandes virtudes: su facilidad para llegar al área y el remate de media distancia.

Un equipo que sabe a lo que juega

Así las cosas, se entiende que, si el objetivo es un control absoluto de la posesión, Alexis Mac Allister aparece como el nombre indicado por su criterio para ocupar el eje central. Si, en cambio, el partido requiere una transición rápida y mayor agresividad en la presión alta, la verticalidad de Enzo Fernández junto a un volante de contención más natural podría ser la clave.

La Selección argentina cuenta con los volantes más completos del fútbol mundial, capaces de alternar roles y adaptarse a las necesidades del juego. Este debate, justamente, refleja un equipo en permanente evolución.