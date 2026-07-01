El camino hacia la obtención del Mundial 2026 plantea una encrucijada táctica que ha generado debate en muchos hinchas de la Selección argentina. Si bien el ciclo de Scaloni se ha caracterizado por la estabilidad y el conocimiento del grupo, existe una zona del campo que genera debates en muchos partidos, y ese es el eje central.
Dilema en el mediocampo: quién debe ocupar el eje central en la Selección argentina
La pregunta sobre quién debe ser el dueño de esa posición en el Mundial 2026, si Enzo Fernández o Alexis Mac Allister, no es solo una cuestión de nombres
La pregunta sobre quién debe ser el dueño de esa posición en el Mundial 2026, si Enzo Fernández o Alexis Mac Allister, no es solo una cuestión de nombres, sino más bien una definición de las intenciones del equipo en determinado momento del juego.
El rol del 5 en la Scaloneta
Históricamente, la posición de volante central en Argentina estuvo marcada, durante mucho tiempo por la estabilidad y buen juego de Leandro Paredes. Sin embargo, la evolución del fútbol moderno han obligado, tal y como le pasó al actual cinco de Boca, a la reinvención de muchos jugadores.
Alexis Mac Allister se ha consolidado en el último tiempo como el hombre de confianza de Scaloni para esa zona. Su paso por la Premier League, donde se ha transformado en un mediocampista total, le otorgó una lectura de juego privilegiada.
El ex Argentinos Juniors es ahora en Liverpool un volante que entiende cuándo acelerar la circulación y cuándo es mejor tener la pelota, siendo el primer pase de salida que permite que la Selección argentina rompa líneas fácilmente y más allá del rival.
Por otro lado aparece la figura de Enzo Fernández, quien le da al mediocampo una especie de dinamismo apreciable fácilmente. Desde su irrupción estelar en Qatar 2022, el ex River se convirtió en el motor del equipo. Aunque en sus clubes ha demostrado capacidad para jugar como eje, su mayor valor reside para muchos en la verticalidad que muestra.
Justamente, a veces, esta se ve limitada cuando se lo encierra en la responsabilidad exclusiva de ser el equilibrio defensivo, perdiendo entonces otra de sus grandes virtudes: su facilidad para llegar al área y el remate de media distancia.
Un equipo que sabe a lo que juega
Así las cosas, se entiende que, si el objetivo es un control absoluto de la posesión, Alexis Mac Allister aparece como el nombre indicado por su criterio para ocupar el eje central. Si, en cambio, el partido requiere una transición rápida y mayor agresividad en la presión alta, la verticalidad de Enzo Fernández junto a un volante de contención más natural podría ser la clave.
La Selección argentina cuenta con los volantes más completos del fútbol mundial, capaces de alternar roles y adaptarse a las necesidades del juego. Este debate, justamente, refleja un equipo en permanente evolución.