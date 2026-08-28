Un joven de 21 años fue imputado este jueves por el homicidio de Luciana Celeste Báez, de 22 años, quien murió tras ser embestida en la esquina de calles Colón y Perú durante la noche del miércoles. La causa está a cargo de la fiscal Mariana Gutiérrez, titular de la Unidad de Tránsito.
Imputaron por homicidio culposo al conductor que provocó un accidente fatal en Colón y Perú
El acusado es un joven de 21 años que, según la investigación, causó la muerte de una chica de 22 años la noche del miércoles último
La imputación
Según informó el Ministerio Público Fiscal a través de su Oficina de Prensa, el imputado es Héctor Octavio Barroso Gallegos, de 21 años, a quien se le atribuyen los delitos de homicidio culposo agravado, lesiones graves culposas agravadas y lesiones leves culposas, todo en concurso ideal, previstos y penados por los artículos 84 bis (segundo párrafo), 94 bis (segundo párrafo), 94 (primer párrafo) y 54 del Código Penal.
La calificación indica que, además de la muerte de Báez, el hecho también provocó heridas de distinta gravedad en otras personas involucradas en el accidente.
Qué sigue en la causa
Desde la fiscalía precisaron que Barroso Gallegos deberá completar el circuito de antecedentes y los trámites procesales habituales para este tipo de casos, tras lo cual se resolverá su situación procesal: es en esa instancia donde se definirá si recupera la libertad bajo una fianza o si permanece detenido mientras avanza la investigación.
La Unidad Fiscal de Tránsito continúa con las pericias correspondientes para reconstruir con precisión cómo se produjo el siniestro en el que murió la joven de 22 años.
En pocas palabras
- Imputación por homicidio culposo: Joven de 21 años fue imputado por la muerte de Luciana Celeste Báez, de 22 años.
- Contexto del siniestro: El hecho ocurrió en la esquina de calles Colón y Perú, donde el conductor embistió a la víctima.
- Causa judicial: La fiscalía continúa con las pericias para reconstruir el accidente fatal y definir la situación procesal del imputado.