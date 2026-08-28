Imputaron por homicidio culposo al conductor que provocó un accidente fatal en Colón y Perú

La imputación

Según informó el Ministerio Público Fiscal a través de su Oficina de Prensa, el imputado es Héctor Octavio Barroso Gallegos, de 21 años, a quien se le atribuyen los delitos de homicidio culposo agravado, lesiones graves culposas agravadas y lesiones leves culposas, todo en concurso ideal, previstos y penados por los artículos 84 bis (segundo párrafo), 94 bis (segundo párrafo), 94 (primer párrafo) y 54 del Código Penal.

La calificación indica que, además de la muerte de Báez, el hecho también provocó heridas de distinta gravedad en otras personas involucradas en el accidente.