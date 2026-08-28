La Justicia Federal de Formosa condenó en los últimos días a un hombre que persiguió y mató a un yaguareté. No sólo cometió ese acto de maltrato animal sino que luego publicó el video en sus redes sociales. En el veredicto se tuvo en cuenta el archivo y que es una especie en peligro de extinción y protegida por la ley.
La pena que recibió un cazador que confesó haber matado a un yaguareté: un video que subió lo terminó condenando
El hecho ocurrió un día después de la consagración de la Selección argentina en el Mundial 2022 cuando subió a sus redes sociales que había logrado captar las huellas de un yaguareté
El hecho ocurrió el 19 de diciembre de 2022, un día después de la consagración de la Selección argentina en la Copa del Mundo, cuando Carlos Chagra subió a sus redes sociales que había logrado captar las huellas de un yaguareté.
Al poco tiempo, publicó otro video en el que confirmó que mató al animal, filmando sus dientes y su boca. Eso trascendió y llegó hasta la Justicia de Formosa.
La condena por maltrato animal tras matar a un yaguareté
Ante la presencia de estos videos, Red Yaguareté dio inicio a una investigación interna con el objetivo de conocer quién estaba detrás del crimen y ante la obtención de información hicieron la denuncia correspondiente, lo que permitió dar curso a una pesquisa provincial.
En un comienzo el acusado negó ser el hombre que graba y hasta sostuvo que no se encontraba en el país cuando se filmó el video, pero su postura cambió cuando casi 4 años después se llevó a cabo el juicio abreviado en el que llegó a un acuerdo entre la Fiscalía, la defensa y las 3 querellas conformadas por la Administración de Parques Nacionales, la Fundación Red Yaguareté y la provincia de Formosa.
Desde el medio El Once detallaron que Carlos Chagra admitió su responsabilidad, por lo que fue condenado este martes a 3 años de prisión en suspenso y deberá pagar una multa de $5 millones.
Se trata de la segunda vez que la caza y muerte de un yaguareté concluye con una condena en la Argentina. Este caso también ocurrió en Formosa, donde se condenó a Walter Hugo Ponce de León (45), Viterman Ponce de León (38) y Claudio Cisneros (30) a 2 años de prisión efectiva. En este caso también se condenó a Máximo Cisneros, dueño del campo, quien recibió una condena de 2 años en suspenso.
En pocas palabras
- Condena judicial: hombre fue condenado en Formosa por matar un yaguareté y difundir videos.
- Prueba clave: la publicación de videos en redes sociales fue fundamental para la condena.
- Sentencia: recibió 3 años de prisión en suspenso y una multa de $5 millones.