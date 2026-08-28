La pena que recibió un cazador que confesó haber matado a un yaguareté: un video que subió lo terminó condenando

Juicio histórico por matar un Yaguareté en Formosa



Carlos Chagra, comerciante de 52 años, será juzgado desde este martes en Formosa acusado de haber matado un yaguareté en 2022. Está imputado por caza de animales silvestres agravada por la participación de tres o más personas y… pic.twitter.com/ymidXrrwPl — Jorge Kurrle (@jorgekurrle) August 25, 2026

La condena por maltrato animal tras matar a un yaguareté

Ante la presencia de estos videos, Red Yaguareté dio inicio a una investigación interna con el objetivo de conocer quién estaba detrás del crimen y ante la obtención de información hicieron la denuncia correspondiente, lo que permitió dar curso a una pesquisa provincial.

En un comienzo el acusado negó ser el hombre que graba y hasta sostuvo que no se encontraba en el país cuando se filmó el video, pero su postura cambió cuando casi 4 años después se llevó a cabo el juicio abreviado en el que llegó a un acuerdo entre la Fiscalía, la defensa y las 3 querellas conformadas por la Administración de Parques Nacionales, la Fundación Red Yaguareté y la provincia de Formosa.

Desde el medio El Once detallaron que Carlos Chagra admitió su responsabilidad, por lo que fue condenado este martes a 3 años de prisión en suspenso y deberá pagar una multa de $5 millones.

Se trata de la segunda vez que la caza y muerte de un yaguareté concluye con una condena en la Argentina. Este caso también ocurrió en Formosa, donde se condenó a Walter Hugo Ponce de León (45), Viterman Ponce de León (38) y Claudio Cisneros (30) a 2 años de prisión efectiva. En este caso también se condenó a Máximo Cisneros, dueño del campo, quien recibió una condena de 2 años en suspenso.