Accidente y muerte de una niña de 2 años en pleno centro: imputaron a la chofer del micro

Camila Ivana Cuello Valdez, quien conducía el micro de la empresa City Bus Mendoza, fue sindicada como la principal responsable del siniestro vial. Según comunicó la Unidad Fiscal de Tránsito, este jueves se resolverá su situación procesal.

Por el momento, el Ministerio Público Fiscal no brindó más detalles sobre las circunstancias del accidente ni sobre las medidas que podrían adoptarse respecto de la conductora.