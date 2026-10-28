La conductora que manejaba el colectivo turístico que atropelló y mató a una niña de 2 años en pleno centro de Mendoza fue imputada este miércoles por el trágico accidente. El Ministerio Público Fiscal precisó que la mujer quedó acusada de homicidio culposo calificado por la conducción imprudente de un vehículo automotor.
Accidente y muerte de una niña de 2 años en pleno centro: imputaron a la chofer del micro
La mujer fue acusada de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo tras el accidente. Este jueves se resolverá su situación procesal
Camila Ivana Cuello Valdez, quien conducía el micro de la empresa City Bus Mendoza, fue sindicada como la principal responsable del siniestro vial. Según comunicó la Unidad Fiscal de Tránsito, este jueves se resolverá su situación procesal.
Por el momento, el Ministerio Público Fiscal no brindó más detalles sobre las circunstancias del accidente ni sobre las medidas que podrían adoptarse respecto de la conductora.
El accidente que terminó con la vida de la niña
Este martes cerca de las 19, un micro perteneciente al servicio de City Bus Mendoza que transitaba por la calle Buenos Aires, dobló en sentido sur por la avenida San Martín, en Ciudad.
En ese momento, una mujer y su madre cruzaban la calle llevando a una niña de 2 años de la mano. El micro embistió a la abuela y a la niña, provocándole gravísimas heridas a la nena y golpeando a la mujer mayor.
Al lugar llegaron tres motoambulancias, con personal de salud que intentó reanimarla sin éxito. Luego llegó una ambulancia del SEC y la niña fue trasladada de urgencia al hospital Notti a través de un corredor sanitario. Pero nada se pudo hacer para salvarle la vida.
En pocas palabras
- Conductora imputada: la conductora del colectivo turístico fue acusada de homicidio culposo agravado.
- Víctima fatal: el hecho provocó la muerte de una nena de 2 años.
- Situación procesal: la resolución de su situación será informada este jueves.