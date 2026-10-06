Quiénes eran los hermanos que murieron en una tragedia que les arrebató la vida al instante

Tragedia en Chubut: quiénes eran los dos hermanos que perdieron la vida

Las víctimas fatales de la tragedia fueron identificadas por las autoridades como dos hermanos oriundos de Trelew, de apellido Díaz, de 28 y 30 años, quienes viajaban en los asientos delanteros del Volkswagen Gol.

Uno de ellos era el padre de Uriel, el pequeño futbolista al que habían ido a alentar durante el fin de semana.

La noticia causó un hondo pesar en la comunidad deportiva. Desde la institución de la que forma parte el niño, el Racing Club de Trelew, emitieron un sentido comunicado para acompañar a la familia en este momento de profundo dolor: "Expresamos nuestras más sinceras condolencias por el fallecimiento de su papá y hacemos llegar nuestro abrazo y toda nuestra fuerza a Uriel y a sus seres queridos. Como club, queremos estar cerca y acompañar a nuestra familia racinguista".

Tragedia en Chubut: cómo fue el choque en la ruta

Según las primeras pericias realizadas por el personal policial y los peritos de Criminalística que trabajaron en el lugar, el accidente ocurrió pasadas las 20:00 sobre la cinta asfáltica de la Ruta 3.

Por causas que la investigación intenta determinar, el Volkswagen Gol chocó contra un camión de gran porte, viéndose involucrado además un segundo transporte de carga en la secuencia del accidente. La violencia del choque provocó la destrucción casi total de la parte delantera del vehículo más chico.

En el lugar trabajaron intensamente efectivos de las comisarías de la zona, bomberos y personal médico. Mientras la joven sobreviviente continúa bajo asistencia hospitalaria, la causa judicial quedó a cargo de la fiscalía de turno para determinar las responsabilidades de los conductores involucrados.