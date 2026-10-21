Construyen un túnel de 25 kilómetros para evitar que millones de litros de aguas residuales lleguen al río

Sin embargo, el crecimiento de la población terminó llevando aquella infraestructura al límite. Cuando llueve intensamente, el agua de lluvia se mezcla con las aguas residuales en buena parte de la red. Si el sistema no tiene capacidad suficiente, los conductos de alivio permiten que la mezcla se descargue en el río para evitar que las alcantarillas se desborden hacia calles y edificios. El resultado es que llegan al agua bacterias, residuos y otros contaminantes.

El túnel resuelve una parte importante del problema, pero no elimina todas las fuentes de contaminación

La construcción del nuevo túnel comenzó en 2016 y la infraestructura quedó terminada en 2024. Tras las conexiones y las pruebas, empezó a funcionar a pleno rendimiento en 2025. El conducto principal tiene aproximadamente 7,2 metros de diámetro y puede almacenar enormes cantidades de aguas residuales durante episodios de lluvia intensa.

Los primeros resultados son significativos. Según el informe de beneficios publicado en octubre de 2026 por Tideway y Thames Water, el volumen modelizado de vertidos de tormenta al Támesis mareal cayó alrededor de un 86 % en 2025 frente a los niveles anteriores al proyecto. La empresa también calcula que se evitaron 84 toneladas de residuos derivados de las aguas residuales, como toallitas y productos sanitarios

Sin embargo, reducir los vertidos no significa que el río esté limpio. Una investigación publicada por Financial Times el 16 de octubre de 2026 señaló que todavía faltan datos oficiales suficientes sobre bacterias y patógenos para demostrar una mejora general de la calidad del agua. Las mediciones independientes realizadas por un club de remo también encontraron muestras con niveles preocupantes de E. coli.