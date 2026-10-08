Russell Crowe protagoniza la película de Netflix que no te puedes perder: está basada en hechos reales

A través de saltos temporales, la historia conecta su pasado académico, los experimentos psicológicos y la investigación que durante años intentó descubrir quién estaba detrás del nombre de Unabomber.

Para quienes disfrutan de las series y películas basadas en hechos reales, los thrillers psicológicos y las historias de investigaciones criminales, esta producción de Netflix presenta una mirada ficcionalizada sobre uno de los casos más conocidos de Estados Unidos.

Netflix: de qué trata la película Unabomber

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Unabomber versa: "En este drama inspirado en hechos reales, el FBI le da caza a Ted Kaczynski, prodigio de Harvard y víctima de un experimento, que se ha convertido en el Unabomber".

Un estudiante de Harvard se convierte en Unabomber tras someterse a una serie de experimentos psicológicos. Años más tarde, la investigación de un agente del FBI revela cómo su pasado determinó la campaña mortal que se cobró la vida de tres personas e hirió a otras veintitrés entre 1978 y 1995.

Reparto de Unabomber, la nueva película de Netflix

Russell Crowe

Jacob Tremblay

Shailene Woodley

Annabelle Wallis

Alexander Ludwig

Steven Ogg

Marc Menchaca

Dónde ver la película Unabomber, según la zona geográfica