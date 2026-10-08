Entre las nuevas series y películas de Netflix, una de las propuestas que combina suspenso psicológico, investigación criminal y hechos reales es Unabomber. El thriller reconstruye la historia de Ted Kaczynski, el hombre conocido como el Unabomber, y repasa los acontecimientos que marcaron su transformación en uno de los criminales más buscados de Estados Unidos.
Russell Crowe protagoniza la película de Netflix que no te puedes perder: está basada en hechos reales
La plataforma de Netflix suma a su catálogo el thriller psicológico que repasa la vida de Ted Kaczynski, el criminal que aterrorizó a Estados Unidos
La película tiene una duración aproximada de 1 hora y 40 minutos y está dirigida por Janus Metz. La historia combina diferentes momentos de la vida de Kaczynski con la investigación del FBI, en un relato que busca mostrar los acontecimientos que llevaron a su identificación y posterior captura.
Una película basada en hechos reales
Uno de los principales atractivos de esta producción disponible en Netflix es que toma como punto de partida acontecimientos reales. La película combina el thriller psicológico con la investigación criminal y muestra diferentes etapas de la vida de Kaczynski.
A través de saltos temporales, la historia conecta su pasado académico, los experimentos psicológicos y la investigación que durante años intentó descubrir quién estaba detrás del nombre de Unabomber.
Para quienes disfrutan de las series y películas basadas en hechos reales, los thrillers psicológicos y las historias de investigaciones criminales, esta producción de Netflix presenta una mirada ficcionalizada sobre uno de los casos más conocidos de Estados Unidos.
Netflix: de qué trata la película Unabomber
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Unabomber versa: "En este drama inspirado en hechos reales, el FBI le da caza a Ted Kaczynski, prodigio de Harvard y víctima de un experimento, que se ha convertido en el Unabomber".
Un estudiante de Harvard se convierte en Unabomber tras someterse a una serie de experimentos psicológicos. Años más tarde, la investigación de un agente del FBI revela cómo su pasado determinó la campaña mortal que se cobró la vida de tres personas e hirió a otras veintitrés entre 1978 y 1995.
Reparto de Unabomber, la nueva película de Netflix
- Russell Crowe
- Jacob Tremblay
- Shailene Woodley
- Annabelle Wallis
- Alexander Ludwig
- Steven Ogg
- Marc Menchaca
Dónde ver la película Unabomber, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Unabomber se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Unabomber se puede ver en Netflix.
- España: la película Unabomber se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: Presenta Unabomber, un thriller basado en hechos reales sobre Ted Kaczynski.
- Trama: Combina suspenso psicológico, investigación criminal y la transformación del protagonista en un criminal buscado.
- Disponibilidad: La película se puede ver en Netflix en Latinoamérica, Estados Unidos y España.