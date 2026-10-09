Una de las grandes apuestas de Netflix del 2026 es la excelente serie española donde José Coronado brilla en sus 4 capítulos, se trata de El problema final.
José Coronado es la gran estrella de la nueva serie de Netflix
Una de las grandes apuestas de Netflix del 2026 es la excelente serie española donde José Coronado brilla en sus 4 capítulos
El problema final es la nueva miniserie española de Netflix. Con cuatro episodios, la producción adapta uno de los libros más vendidos de Arturo Pérez-Reverte, un thriller de época cargado de secretos, misterio y giros inesperados. A continuación, todo lo que hay que saber.
El problema final tiene 4 episodios. Durante la primavera de 1959, trece personas quedan aisladas por un temporal en un islote proximo a Mallorca.
Netflix: de qué trata la serie El problema final
La sinopsis de Netflix de la serie El problema final indica: "Durante la primavera de 1959, trece personas quedan aisladas por un temporal en un islote próximo a Mallorca. Nadie imagina lo que está a punto de suceder en el pequeño hotel en el que se alojan: Elisa Mander, una discreta turista de origen inglés, aparece muerta. Lo que en un principio parece ser un suicidio pronto comienza a dar señales de ser algo mucho más inquietante: un asesinato. Basil (Jose Coronado), un actor retirado que en otro tiempo encarnó en la gran pantalla al mismísimo Sherlock Holmes, se verá convertido, casi sin pretenderlo, en el encargado de desentrañar lo ocurrido. Ante la mirada del resto de huéspedes como Adela Figueroa (María Valverde), una misteriosa joven que viajaba acompañada de su amiga, y de la mano de Foxá (Martiño Rivas), un joven escritor de thrillers, recorrerán los rincones del lujoso hotel buscando respuestas y poniendo a prueba la serenidad de la señora Ausländer (Maribel Verdú), gerente del enclave. En un lugar del que nadie puede salir y al que nadie puede llegar, todos los huéspedes y empleados se convertirán en sospechosos de un crimen que a cada momento que pasa se revela más complejo y enrevesado de lo que nadie pudo imaginar en un principio".
Netflix: reparto de la serie El problema final
- Jose Coronado como Basil
- María Valverde como Adela Figueroa
- Martiño Rivas como Foxá
- Maribel Verdú como Ausländer
- Gonzalo de Castro como Fonseca
Tráiler de la serie El problema final
Dónde ver la serie El problema final, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie El problema final se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie El problema final se puede ver en Netflix.
- España: la serie El problema final se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Serie española: El problema final, protagonizada por José Coronado, es una apuesta de Netflix con 4 capítulos.
- Trama: trece personas quedan aisladas en un hotel donde ocurre un asesinato que un actor retirado debería resolver.