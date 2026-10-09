José Coronado es la gran estrella de la nueva serie de Netflix

Netflix: de qué trata la serie El problema final

La sinopsis de Netflix de la serie El problema final indica: "Durante la primavera de 1959, trece personas quedan aisladas por un temporal en un islote próximo a Mallorca. Nadie imagina lo que está a punto de suceder en el pequeño hotel en el que se alojan: Elisa Mander, una discreta turista de origen inglés, aparece muerta. Lo que en un principio parece ser un suicidio pronto comienza a dar señales de ser algo mucho más inquietante: un asesinato. Basil (Jose Coronado), un actor retirado que en otro tiempo encarnó en la gran pantalla al mismísimo Sherlock Holmes, se verá convertido, casi sin pretenderlo, en el encargado de desentrañar lo ocurrido. Ante la mirada del resto de huéspedes como Adela Figueroa (María Valverde), una misteriosa joven que viajaba acompañada de su amiga, y de la mano de Foxá (Martiño Rivas), un joven escritor de thrillers, recorrerán los rincones del lujoso hotel buscando respuestas y poniendo a prueba la serenidad de la señora Ausländer (Maribel Verdú), gerente del enclave. En un lugar del que nadie puede salir y al que nadie puede llegar, todos los huéspedes y empleados se convertirán en sospechosos de un crimen que a cada momento que pasa se revela más complejo y enrevesado de lo que nadie pudo imaginar en un principio".

Netflix: reparto de la serie El problema final

Jose Coronado como Basil

María Valverde como Adela Figueroa

Martiño Rivas como Foxá

Maribel Verdú como Ausländer

Gonzalo de Castro como Fonseca

Tráiler de la serie El problema final

Dónde ver la serie El problema final, según la zona geográfica