Sofía Gonet revolucionó las redes con un vestido de efecto desnudo que incluyó apliques polémicos

Sofía Godet, siempre provocativa en las redes sociales. Foto: Instagram

El vestido dividió opiniones en redes sociales

La publicación de Sofía Gonet no tardó en generar una catarata de comentarios. Los usuarios se dividieron entre la sorpresa ante la audacia del diseño, el humor y los elogios a su valentía para lucir una prenda tan poco convencional. Algunas seguidoras expresaron su admiración: “Te admiro por animarte”.

Otros comentarios apuntaron al costado más desopilante y compararon la propuesta con situaciones cotidianas: “Yo llegando tranqui al almuerzo familiar” y “Soporten el vestido”, se leyó entre las respuestas.

También hubo quienes, con humor, expresaron dudas sobre la intención del diseño, aunque la mayoría reconoció la originalidad y el impacto visual de la prenda.

Antecedentes de looks polémicos

No es la primera vez que Sofía Gonet elige atuendos que provocan debate en las redes sociales. Previamente, la influencer había llamado la atención durante la final de Popstars con dos conjuntos inspirados en Madonna, incluyendo un parche ocular similar al que la cantante lució en su álbum Madame X.

Foto: Instagram

También recibió críticas por un corset ajustado que le dejó marcas visibles durante los Premios Ídolo 2026, lo que llevó a Gonet a defender sus elecciones de vestuario, señalando que muchas veces las críticas apuntaban a su figura.