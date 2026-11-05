La influencer Sofía Gonet, conocida en las redes como “La Reini”, volvió a captar la atención de sus seguidores al lucir un llamativo vestido que generó debate. La prenda, que simula partes del cuerpo femenino en un diseño de “efecto desnudo”, fue presentada por la creadora de contenido a través de su cuenta de Instagram.
Sofía Gonet revolucionó las redes con un vestido de efecto desnudo que incluyó apliques polémicos
La influencer Sofía Gonet desató un intenso debate en las redes sociales tras lucir un audaz vestido con un diseño de efecto desnudo y apliques hiperrealistas.
El diseño, una creación de Keak Vintage Boutique, se caracteriza por su tejido semitransparente de color blanco, cuello alto y silueta holgada. Lo que más impactó fueron los apliques de felpa estratégicamente ubicados sobre el pecho y la zona púbica, recreando de manera hiperrealista las curvas y el vello corporal femenino.
Para complementar el audaz atuendo, Gonet combinó el vestido con un abrigo largo de pana negra, stilettos a tono y una cartera de Dolce & Gabbana. Su estilismo, que incluyó maquillaje de efecto “no make up” y pelo suelto, se enfocó en realzar la particularidad de la prenda, que fue fotografiada en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, incluyendo la zona de Recoleta.
El vestido dividió opiniones en redes sociales
La publicación de Sofía Gonet no tardó en generar una catarata de comentarios. Los usuarios se dividieron entre la sorpresa ante la audacia del diseño, el humor y los elogios a su valentía para lucir una prenda tan poco convencional. Algunas seguidoras expresaron su admiración: “Te admiro por animarte”.
Otros comentarios apuntaron al costado más desopilante y compararon la propuesta con situaciones cotidianas: “Yo llegando tranqui al almuerzo familiar” y “Soporten el vestido”, se leyó entre las respuestas.
También hubo quienes, con humor, expresaron dudas sobre la intención del diseño, aunque la mayoría reconoció la originalidad y el impacto visual de la prenda.
Antecedentes de looks polémicos
No es la primera vez que Sofía Gonet elige atuendos que provocan debate en las redes sociales. Previamente, la influencer había llamado la atención durante la final de Popstars con dos conjuntos inspirados en Madonna, incluyendo un parche ocular similar al que la cantante lució en su álbum Madame X.
También recibió críticas por un corset ajustado que le dejó marcas visibles durante los Premios Ídolo 2026, lo que llevó a Gonet a defender sus elecciones de vestuario, señalando que muchas veces las críticas apuntaban a su figura.