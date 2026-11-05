Pampita reapareció luego de su separación de Martín Pepa con un tierno video familiar

Tras las versiones que confirmaron el final de su relación con el empresario Martín Pepa, Carolina Pampita Ardohain reapareció en sus redes sociales compartiendo un momento de intimidad familiar. La modelo eligió mostrarse activa en Instagram, donde publicó un tierno video junto a su hija menor, Anita, fruto de su relación con Roberto García Moritán.
En las imágenes, se observa a Anita disfrutando de una tarde al aire libre y andando en triciclo, mientras su madre observa la escena. La publicación, que capturó una escena de complicidad entre madre e hija, se convirtió en la primera aparición pública de Pampita en sus redes después de que trascendiera la noticia de su ruptura sentimental.
Si bien su situación sentimental ha sido objeto de atención mediática tras el fin de su romance con el polista, Pampita optó por mantener el silencio respecto a su separación. En lugar de referirse a ello, prefirió compartir un instante cotidiano que resalta su faceta familiar y cariñosa, sin brindar detalles sobre su actual estado amoroso.
Los detalles detrás de la ruptura de Pampita y Martín Pepa
La noticia de la separación de Pampita y Martín Pepa fue revelada por Yanina Latorre, quien indicó que la pareja lleva aproximadamente quince días distanciada. Según los trascendidos, los problemas que habrían llevado a la ruptura serían recurrentes y ya habrían atravesado en oportunidades anteriores.
Martín Pepa habría regresado a Argentina hace un mes tras finalizar su temporada de polo en el exterior. Sin embargo, el reencuentro no habría resultado en la reconciliación esperada.
La distancia, la intensidad de la modelo y las diferencias entre ambos habrían vuelto a jugar en contra de la pareja, según versiones que circularon.
Cómo atraviesa este momento la reconocida modelo y conductora
Fuentes cercanas a la conductora indicaron que Pampita estaría atravesando un momento de angustia y, por el momento, no desearía que la noticia de la separación se hiciera pública.
Aparentemente, la modelo aún conservaría esperanzas de una posible reconciliación, ya que considera que el amor entre ellos no se ha terminado.
La información recibida sugiere que tanto la distancia como las agendas laborales de ambos habrían sido factores determinantes. El entorno de Martín Pepa, además, habría señalado que la modelo tiende a ser muy intensa, lo que habría contribuido a las dificultades en la familia y en la relación.