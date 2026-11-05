Pampita reapareció luego de su separación de Martín Pepa con un tierno video familiar

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Los detalles detrás de la ruptura de Pampita y Martín Pepa

La noticia de la separación de Pampita y Martín Pepa fue revelada por Yanina Latorre, quien indicó que la pareja lleva aproximadamente quince días distanciada. Según los trascendidos, los problemas que habrían llevado a la ruptura serían recurrentes y ya habrían atravesado en oportunidades anteriores.

Martín Pepa habría regresado a Argentina hace un mes tras finalizar su temporada de polo en el exterior. Sin embargo, el reencuentro no habría resultado en la reconciliación esperada.

La distancia, la intensidad de la modelo y las diferencias entre ambos habrían vuelto a jugar en contra de la pareja, según versiones que circularon.

Cómo atraviesa este momento la reconocida modelo y conductora

Fuentes cercanas a la conductora indicaron que Pampita estaría atravesando un momento de angustia y, por el momento, no desearía que la noticia de la separación se hiciera pública.

Aparentemente, la modelo aún conservaría esperanzas de una posible reconciliación, ya que considera que el amor entre ellos no se ha terminado.

La información recibida sugiere que tanto la distancia como las agendas laborales de ambos habrían sido factores determinantes. El entorno de Martín Pepa, además, habría señalado que la modelo tiende a ser muy intensa, lo que habría contribuido a las dificultades en la familia y en la relación.