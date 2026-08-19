En el Legrotaglie o en el Malvinas: dónde será local Gimnasia y Esgrima frente a Boca

Si pesa lo económico está más que claro cuál debe ser la decisión, pero en lo deportivo vale decir que Gimnasia y Esgrima está 4to en el Grupo A, en zona de clasificación a los playoffs del Clausura, a la vez que está 19 en la tabla anual, lejos del descenso y a solo 5 puntos del lote de equipos que estarían clasificando a la Copa Sudamericana 2027.

Todo esto antes de jugar de visitante dos partidos seguidos ante Gimnasia La Plata (sábado 22/8) e Independiente de Avellaneda (domingo 30/8).

Los Pumas y las fechas de la Copa Sudamericana

Otro detalle a tener en cuenta es que el mismo fin de semana que Boca jugará en Mendoza, el sábado 5 de septiembre, el Malvinas estará ocupado por Los Pumas y los Wallabies por lo que si ese es el escenario elegido el encuentro no podría jugarse antes del domingo 6 o el lunes 7.

Sin embargo, Boca debe jugar esa semana (entre el martes 8 y el jueves 10) la ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana con el San Pablo, algo que puede condicionar la decisión de la AFA a la hora de programar el encuentro frente al Lobo.