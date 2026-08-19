Inicio Ovación Fútbol Gimnasia y Esgrima de Mendoza
Liga Profesional

En el Legrotaglie o en el Malvinas: dónde será local Gimnasia y Esgrima frente a Boca

Gimnasia y Esgrima acumula 6 victorias consecutivas en el estadio Víctor Legrotaglie y su próximo partido como anfitrión será nada menos que ante Boca

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
El Lobo deberá decidir si muda su localía ante Boca o no.

El Lobo deberá decidir si muda su localía ante Boca o no.

Gimnasia y Esgrima acumula 6 victorias consecutivas jugando de local en el estadio Víctor Legrotaglie y su próximo partido como anfitrión será nada menos que ante Boca por la fecha 8 del Torneo Clausura.

Por una cuestión económica el encuentro debería jugarse en el Malvinas Argentinas, con hinchas de ambos equipos, pero si se tiene en cuenta lo deportivo también parece lógica la idea de recibir al conjunto xeneize en el estadio blanquinegro donde el Lobo ha ganado todos sus partidos desde que Darío Franco asumió como DT.

En el Apertura Gimnasia y Esgrima empató 1 a 1 con Boca, en La Bombonera.

En el Apertura Gimnasia y Esgrima empató 1 a 1 con Boca, en La Bombonera.

La dirigencia mensana encabezada por Fernando Porretta reconoció que para tomar la decisión tendrían en cuenta ambos aspectos (económico y futbolístico) y el plazo establecido para anunciar la sede sería entre 10 y 15 días antes del partido.

Si pesa lo económico está más que claro cuál debe ser la decisión, pero en lo deportivo vale decir que Gimnasia y Esgrima está 4to en el Grupo A, en zona de clasificación a los playoffs del Clausura, a la vez que está 19 en la tabla anual, lejos del descenso y a solo 5 puntos del lote de equipos que estarían clasificando a la Copa Sudamericana 2027.

Todo esto antes de jugar de visitante dos partidos seguidos ante Gimnasia La Plata (sábado 22/8) e Independiente de Avellaneda (domingo 30/8).

Los Pumas y las fechas de la Copa Sudamericana

Otro detalle a tener en cuenta es que el mismo fin de semana que Boca jugará en Mendoza, el sábado 5 de septiembre, el Malvinas estará ocupado por Los Pumas y los Wallabies por lo que si ese es el escenario elegido el encuentro no podría jugarse antes del domingo 6 o el lunes 7.

Sin embargo, Boca debe jugar esa semana (entre el martes 8 y el jueves 10) la ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana con el San Pablo, algo que puede condicionar la decisión de la AFA a la hora de programar el encuentro frente al Lobo.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas